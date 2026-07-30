Pasó por Nacional y ahora se llena de gloria en la Sudamericana: DT en boca del continente tras eliminar a Gremio

Bolívar de La Paz silenció por completo a la ciudad de Porto Alegre al vencer 1-0 a Gremio y selló su pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El equipo boliviano se impuso también en la ida con un 3-2 en el estadio Hernando Siles y así completó una serie perfecta ante el gigante brasileño.

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La academia boliviana encontró el gol a los 16 minutos, en una de sus primeras aproximaciones, cuando el colombiano Dairon Asprilla recibió un pase en profundidad, dejó atrás al defensor argentino Walter Kannemann con una finta y definió con un remate raso al poste derecho para vencer al arquero Gabriel Grando y silenciar la Arena do Grêmio.

El tricolor gaúcho, tricampeón de la Copa Libertadores, tuvo el control del balón durante buena parte del encuentro y acumuló llegadas, pero careció de precisión en los últimos metros. En una de sus últimas acciones, Carlos Lampe volvió a lucirse bajo los tres palos y, tras su intervención, el rebote se estrelló en el poste.

De esta manera, Gremio quedó con una desventaja de dos goles en la serie, mientras que Bolívar, respaldado por su afición, se replegó con orden, resistió los intentos del local y encontró en el contragolpe la vía para generar peligro.

Alejandro Restrepo contra Gremio Foto: Oficial Bolívar

La ilusión para Bolívar de La Paz tiene un nombre ilustre y es el técnico colombiano Alejandro Restrepo. Luego de dejar a un lado su proyecto con el Independiente Medellín, no lo dudó dos veces y firmó como nuevo DT del Club Bolívar, tras la destitución de Flavio Robatto, quien firmó en Águilas Doradas de la Liga Betplay.

Le espera otro gran reto brasileño

Antes del Independiente Medellín, Restrepo pasó por el Emelec de Ecuador, donde no le fue bien. En la edición 2021, Alejandro estuvo por Atlético Nacional, donde ganó la Copa Betplay.

Dorlan Pabón y Alejandro Restrepo dialogan en medio del partido entre Atlético Nacional y Deportivo Cali Foto: Dimayor Vizzor image

Con este tipo de sorpresas y lecciones ante un club como Gremio, el entrenador de 44 años de edad se está cotizando como uno de los mejores técnicos de Colombia y ahora mira los octavos de final de la Copa Sudamericana, torneo en el que espera seguir hasta la final en Barranquilla en noviembre.

Tras Gremio, ahora le espera el Sao Paulo en octavos, campeón de este torneo en 2012 y finalista en 2022.

“Emocionados por una gran victoria. Pudimos contrarrestar lo de ellos. Se entendió el plan, que fue nunca dejar de atacar”, dijo Restrepo a periodistas apenas se consumó la clasificación del Bolívar.