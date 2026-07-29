La arenga de Franco Armani que emocionó a los hinchas de Nacional: hasta en Argentina se hizo viral

Con 39 años, Franco Armani es uno de los referentes en el actual plantel de Atlético Nacional. Por su experiencia y títulos en el cuadro verdolaga, y a nivel general en su laureada carrera, la voz del argentino es una de las más escuchadas en el camerino.

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Y, justamente, se viralizó una charla de Armani en el vestuario de Atlético Nacional, antes del partido contra Tigres, el pasado 28 de julio y por la fase 1B de Copa BetPlay. Fue en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Franco Armani: “Con este escudo no nos podemos relajar”

Nacional llegó al partido del 28 de julio, contra Tigre, luego de haber ganado la ida por 2-0 en la ida disputada en Medellín. Por eso, Franco Armani, antes de salir a la cancha, invitó a sus compañeros a buscar aumentar el marcador a favor.

“Aprovechemos la ventaja que tenemos a favor, pero para seguir aumentando el marcador, no para relajarnos. Eso no, relajarnos nunca, con este escudo nunca nos podemos relajar. Dale que va a salir todo bien”, fueron las palabras de Armani a sus compañeros de Nacional.

Finalmente, el conjunto antioqueño también se impuso por 2-0 en Bogotá, para un marcador global de 4-0 que le aseguró el paso a los octavos de final de la Copa BetPlay. En la ronda de los 16 mejores enfrentará al Deportivo Cali.

Hasta Argentina llegó la arenga de Armani

Medios deportivos en Argentina se refirieron a la charla que dio Franco antes del partido con Tigre, y lo registraron por medio de sus canales digitales. Hasta hace muy poco, el guardameta de 39 años prestó sus servicios en River Plate, además de haber integrado la nómina albiceleste que ganó el Mundial 2022.

TyC Sports: “La arenga de Franco Armani en la previa al triunfo de Atlético Nacional ante Tigres por la Copa Colombia”

"CON ESTE ESCUDO NUNCA NOS PODEMOS RELAJAR..."



La ARENGA de Franco Armani en la previa al triunfo de Atlético Nacional ante Tigres por la Copa Colombia.



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Olé: “La emotiva arenga de Franco Armani en su reestreno con Atlético Nacional”

🧤 "Con este ESCUDO nunca nos podemos relajar", así fue la emotiva arenga de FRANCO ARMANI en su reestreno con Atlético Nacional 🇨🇴



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Con Armani como una de sus figuras, Nacional espera ganar la Liga BetPlay 2026-ll y la Copa, pues solo compite por los torneos locales en lo que queda del año.