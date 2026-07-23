No solo Franco Armani: revelan la lista de refuerzos que busca Atlético Nacional

Atlético Nacional no habría cerrado aún su libro de fichajes para el segundo semestre de 2026. Revelaron la lista de refuerzos que aún buscaría concretar el verde de Antioquia, tras la llegada de Franco Armani.

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Y es que, aunque Armani sea uno de los fichajes más sonoros del verde, al ser ídolo y venir de River Plate, todo apunta a que el equipo de Lucas González aún espera acomodar un par de líneas.

Atlético Nacional busca tres refuerzos

Quien dio la información fue la periodista Pilar Velásquez por medio de su cuenta de X. Reveló las posiciones que busca reforzar Nacional, y contó que esperan la salida del jugador Eduard Bello.

Defensa central Extremo colombiano Interior. Argentino (posiblemente)

Central y extremo colombianos, interior argentino (posiblemente).



La idea es que Bello salga… https://t.co/iM5QsC7ytb — Pilar Velásquez V. (@pilarvelasquezv) July 24, 2026

Sigue siendo movido el mercado de fichajes de Nacional. No solo en cuanto a los jugadores, sino en la parte directiva.

Víctor Marulanda es el nuevo director deportivo del verde de Antioquia, reemplazando a Gustavo Fermani, y Lucas González ahora es el técnico del primer equipo, cargo que estaba desempeñando Diego Arias.

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De momento, cuatro jugadores: Kevin Parra, Yeicar Perlaza, Luis Maquínez, Franco Armani. Si se confirman los tres refuerzos que estaría buscando el club, la lista se alargaría de cinco a siete.

Parra, Perlaza y Marquínez son jugadores que vuelven de sus préstamos. Lo de Armani se dio luego de que el argentino acabara su contrato con River Plate, donde salió como leyenda.

¿Cuáles son las salidas en Atlético Nacional?

Si se confirma la salida que le estarían buscando a Eduard Bello, se sumaría a las de David Ospina, Dairon Asprilla, Juan Francisco Bauzá.

Eso quiere decir que el elenco antioqueño mantiene gran parte de su nómina para el segundo semestre, con figuras de nombre como Edwin Cardona, Juan Manuel Rengifo y Alfredo Morelos.

Edwin Cardona, uno de los referentes de Atlético Nacional, continúa en el equipo. Foto: Getty Images

Se viene un semestre retador para Atlético Nacional, donde no competirá en torneos internacionales, por su prematura salida en fase previa de Sudamericana ante Millonarios, y los torneos locales se vuelven un objetivo principal para el equipo.