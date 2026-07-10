Lucas González ya marcó la pauta en Nacional: primeros llamados de atención quedaron en video

Lucas González lleva pocos días al mando de Atlético Nacional, pero ya dejó ver un poco de cómo es su manejo de grupo. Imágenes de un entrenamiento se hicieron virales, y allí se ve al estratega de 45 años haciendo un par de llamados de atención a algunos de sus jugadores.

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Hubo un común denominador: un par de futbolistas de Nacional no prestaron atención mientras Lucas González daba indicaciones. Al técnico no le gustó eso, y se los hizo saber con llamados de atención enfáticos.

Los primeros llamados de atención de Lucas González en Atlético Nacional

“Un aplauso para el señor. No tiene ni idea de qué está hablando. Te sugiero que cuando yo esté hablando no mires a los pájaros, sino que me estés escuchando”, fue una de las frases que le dijo Lucas a uno de sus dirigidos en Nacional.

Detalle del entrenamiento de Lucas González: interrupciones constantes y escucha atenta de sus jugadores sobre cómo organizarse y desorganizar al rival.



Como esta pausa, fueron varias, para llevarle el mensaje al jugador y lograr continuidad en la idea de juego. @BlogVerdolaga pic.twitter.com/ms7W2i1G67 — Daniel Botero Vélez (@BoteroVelezD) July 9, 2026

En otro video, se ve cuando González interrumpe una de sus indicaciones, se acerca a un futbolista de Nacional y le coloca el collar de silbato al jugador. Luego, le menciona: “Escuchen al señor que quiere decir algo”.

Acto seguido, el futbolista de Nacional se quita el silbato del cuello y se acerca a Lucas para devolvérselo. No obstante, el técnico del verde insiste: “Cuando yo hablo, no es porque sí, es porque estoy tratando de que el equipo juegue más rápido. ¿Me puede decir qué estaba diciendo yo?”.

Numerosos comentarios se dieron por medio de las redes sociales. Hinchas del rey de copas colombiano opinaron sobre estas primeras medidas de Lucas González, quien no ocultó su alegría por regresar a Atlético Nacional, pues ya había figurado como entrenador de equipos juveniles.

Lucas González: “Regresar a Nacional, como entrenador profesional, significa mucho para mi”

“Nos encontramos en un club que tiene no todas las herramientas, tiene mucho más que todas las herramientas que uno necesita para sacarle el máximo rendimiento a una plantilla, entonces acá nos vamos a divertir”, dijo Lucas, en su presentación, y en declaraciones recogidas por As Colombia.

Las mejores imágenes de la presentación de Lucas González como nuevo director técnico de Atlético Nacional.#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/frdmdwzta7 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) July 9, 2026

Y sobre su regreso a la institución, añadió: “Tengo la posibilidad de cumplir un sueño, de regresar al club. Estuve aquí en 2021 y 2022 después de casi 15 años viviendo fuera de Colombia, y regresar en esta posición como entrenador del equipo profesional es algo que significa mucho para mí, para mi familia, y se da antes de lo que pensamos que podría pasar”.