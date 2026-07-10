Nuevo mensaje de Juan Fernando Quintero avivó un posible adiós en Selección Colombia

Si había dudas sobre la continuidad de Juan Fernando Quintero en Selección Colombia, aumentaron con el pasar de las horas. Ahora, el volante le dejó un comentario a Jáminton Campaz, en un post de Instagram, que agigantó la intriga.
Cabe recordar que Quintero tuvo participación en el Mundial 2026 con Colombia. Nunca fue titular, pero ingresaba en los segundos tiempos y terminaba siendo uno de los destacados en el plantel de Néstor Lorenzo.
Juan Fernando Quintero: “Te voy a extrañar”
Jaminton Campaz, duramente criticado luego del partido de Colombia contra Suiza, posteó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram. Juan Fernando Quintero le respondió: “Vamo arriba mi negro. Te amo, y te voy a extrañar”.
¿Despedida? Juan Fernando Quintero, de 33 años, ha sido fundamental en la Selección Colombia a lo largo de los últimos años. Sin embargo, mucho se ha especulado sobre su continuidad, debido a las pocas oportunidades que ha tenido como titular. Incluso, varias veces se quedó relegado al banco.
Lo que dijo JuanFer después de la eliminación de Colombia
El pasado 7 de julio, apenas Colombia quedó fuera del Mundial ante Suiza en octavos, Quintero habló con DSports y dejó una declaración que avivó los rumores sobre su no continuidad en el combinado nacional.
“Estamos dolidos por la situación. No nos vamos a reprochar nada, pero para los que se quedan que tengan la oportunidad y que sean conscientes de que a veces no alcanza, y que lleven y tenga esa oportunidad de llevar al siguiente nivel a Colombia y que nunca tengamos que reprochar que nos faltó algo”, arrancó afirmando Quintero.
Y añadió: “Creo que fue un partido muy difícil, hacer análisis hoy es demasiado difícil después de este sentimiento, de esta frustración, pero también fueron los penales y creo que hace parte del fútbol. Seguramente el pasito demás es hacer el gol en los penales porque creo que fue un partido de igual a igual. Es el fútbol”.
"SIEMPRE NOS FALTA ALGO, PERO ES DIFÍCIL ANALIZARLO EN ESTE MOMENTO"— DSPORTS (@DSports) July 7, 2026
Juanfer Quintero, autocrítico tras la eliminación de Colombia. @carlosevillamil #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/C521xq1lpI
Pero no solo está en duda la continuidad del JuanFer. Futbolistas como James Rodríguez, Yerry Mina y David Ospina también podrían haber vivido su último baile con la Selección Colombia, algo que se confirmará con el pasar de los meses.
A su vez, hay una verdadera novela sobre la continuidad del técnico Néstor Lorenzo. Algunos periodistas deportivos, cercanos a la actualidad del combinado Tricolor, afirman que el estratega continuará al mando. Otros, por el contrario, revelan que los directivos de la Federación no han tomado una decisión definitiva.