La sentencia de Alexis Henríquez a indisciplinados y egocéntricos de Nacional: fue certero

Atlético Nacional ha empezado su proceso de la mano de Lucas González como director técnico y Alexis Henríquez como asistente del bogotano. La dirigencia los eligió para regresar al club a lo más alto del fútbol profesional colombiano e ir en busca de hacerse sentir de nuevo internacionalmente.

Henríquez, desde hace un par de semanas, ha estado trabajando en la pretemporada. El pasado jueves tuvo un contacto amplio con la prensa donde hizo una exposición sobre las metas que tiene con Nacional y respondió varias preguntas.

El coequipero del DT va a ser fundamental en el manejo del grupo. El hecho de que Henríquez haya sido parte de dicho camerino, un exitoso capitán e ídolo, lo convierte en uno de los más capacitados para llevar un equipo donde las figuras abundan.

Además, este plantel tiene jóvenes talentos a los que en ocasiones les toca la fama y pueden necesitar una voz de la experiencia para manejarla. Justo sobre ese apoyo que dará tanto a experimentados como a los que van en el proceso hizo referencia Alexis.

Mano dura con indisciplina y ego

En una de sus respuestas, el asistente de Atlético Nacional dio a conocer cómo manejará los egos, así como los posibles actos de indisciplina.

“Todos tenemos ego, tenemos que ponernos a disposición. Ninguno está por encima del grupo y de Nacional, ni yo, que soy uno de los más ganadores de la historia”, aseguró Henríquez.

Si bien ya se los dijo cara a cara, de manera pública también les dejó saber que quien no cumpla tendrá consecuencias.

“Son cosas que yo no dejo que pasen porque la disciplina está por encima de todo para conseguir títulos”, les avisó en pro de alcanzar los objetivos trazados.

Asimismo, indicó: “El ego, cuando entran acá, todo el mundo lo deja afuera; ninguno está por encima del grupo”.

Atlético Nacional firma un nuevo fichaje: considerado de los mejores de la Liga Betplay

Lucas González lanzó reto a Edwin Cardona: quedó grabada la indicación que retumba en Atlético Nacional

Además, valoró que el club por fin lo hubiese escuchado. Al parecer, Henríquez llevaba años sugiriendo que contratasen a Lucas González para hacerse cargo de él.

“Siempre que me invitaba (el presidente) le decía con mucho respeto que el técnico indicado es Lucas (González)”, confesó Alexis.

Henríquez, ganador absoluto

11 títulos locales y dos internacionales (Copa Libertadores y Recopa Sudamericana) han hecho a Alexis Henríquez constituirse como uno de los capitanes más exitosos de Atlético Nacional.

Alexis Henríquez fue capitán del Atlético Nacional durante varios años. Foto: Getty Images

Su arribo fue una noticia celebrada por toda la afición, que lo recuerda como un capitán de los más importantes del pasado reciente. En él ven la esperanza para que los buenos tiempos regresen, así como los anhelados títulos.

A la par de la vuelta de estos exjugadores, rumores apuntan fuertemente a repatriar a otros emblemas como Franco Armani y Stefan Medina.