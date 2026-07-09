Atlético Nacional firma un nuevo fichaje: considerado de los mejores de la Liga Betplay

Atlético Nacional sigue conformando la nómina de cara al segundo semestre de la Liga Betplay. Luego de perder la final ante el Junior de Barranquilla, hubo remezón, comenzando por la destitución de Diego Arias y el nombramiento oficial de Lucas González como nuevo entrenador.

Además, el director deportivo, Gustavo Fermani, dejó el cargo y en su lugar Víctor Marulanda fue firmado, quien trabajaba en el fútbol ecuatoriano.

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Los planes siguen su rumbo si se coloca la mira en el grupo de jugadores y cómo conformar la nómina de Lucas. Las bajas fueron lo primero en conocerse y jugadores como Dairon Asprilla, quien ya está en Bolivia para seguir su carrera en el Bolívar de La Paz, el argentino Juan Bauzá y David Ospina, no continuarán su carrera en el gigante verdolaga.

En cuanto a altas se refiere, varios futbolistas que estaban en préstamo en otros clubes de la Liga Betplay fueron pedidos por la directiva y ahora ratificados por el nuevo cuerpo técnico. Yeicar Perlaza, quien tuvo buenos momentos con Santa Fe, será inscrito, así como Luis Marquínez, portero que Lucas González tuvo en Deportes Tolima.

En esta confección de nómina, Nacional confirmó que renovó los contratos de Edwin Cardona, Jorman Campuzano, Mateus Uribe y se adquirieron los derechos deportivos de César Haydar. Estos tres jugadores se consideran unos bastiones en este nuevo proceso con Lucas y Alexis Henríquez.

Otra ‘joya’ que vuelve a Atlético Nacional

A la lista de canteranos que estaban en préstamo se suma el de Kevin Parra, un volante ofensivo que fue considerado de los mejores ofensivos del semestre pasado en el fútbol colombiano. La joya verdolaga fue pedido desde el Inter de Bogotá y ahora será inscrito por pedido del nuevo entrenador.

Kevin Parra contra Rengifo y Campuzano. Foto: Colprensa

Kevin Parrra tiene otra historia de vida. Llegó a Nacional a los 10 años. El verde paisa, literalmente, le salvó la vida. Al equipo del que es hincha, se unió después de hacerle regates a la violencia y la drogadicción en su municipio, La Pintada, al suroeste de Antioquia.

Junto a Ian Poveda y Fabricio Sanguinetti conformaron un inesperado tridente de ataque que sorprendió a más de uno en el FPC. Inter de Bogotá encontró en estos ofensivos muchas soluciones que le permitieron dar el golpe y clasificar a los playoffs en mayo pasado.

Los 21 partidos jugados con el elenco bogotano, más el conocimiento previo de Lucas González, quien lo tuvo en las canteras de Nacional, le permiten tener el respaldo para el segundo semestre.