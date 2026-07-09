Egan Bernal volvió a ilusionar a Colombia: el mensaje que emocionó desde el Tour de Francia

Luego de correr la etapa 6 del Tour de Francia 2026, este jueves, 9 de julio, Egan Bernal usó sus redes sociales para dejar un mensaje al público que siempre lo apoya. Fue una jornada exigente, donde el colombiano dejó todo y acabó en el puesto 11 del día.

Oficial: el Tour de Francia sacó a Egan Bernal del ‘top 10′ y modificó su clasificación general

Así fue el drama de Egan Bernal en la tercera etapa del Tour de Francia: “¡Qué mala suerte!”

La ilusión volvió a hacer presencia, vinculada con el nombre de Egan Bernal. Fueron 186.2 kilómetros de recorrido Pau y Gavarnie-Gèdre, con el mítico asenso del Col du Tourmalet como protagonista.

Egan Bernal: “Me recordó por qué sigo montando en bici”

Y es que, más allá de su notable desempeño este jueves, Egan dejó claro que ama montar bicicleta y que sigue a paso firme en este Tour de Francia 2026. Aclaró que no es fácil, pero continúa dando la pelea.

“El Tourmalet nunca es fácil, pero hoy me recordó por qué sigo montando en bici. Realmente amo esto”, escribió Egan, en un post que acabó emocionando a Colombia y que despertó cientos de comentarios.

Mientras tanto, Egan se prepara para correr la séptima etapa del Tour de Francia 2026. Será este viernes, 10 de julio, con un recorrido de 175.1 kilómetros, saliendo de Hagetmau y con llegada en Bordeaux.

Será una etapa mayormente llana, por lo que se espera que Egan pueda mantener su puesto de pelea en la clasificación general, donde está muy cerca de entrar en el top 10 de la competencia, aunque aún haya bastante Tour por delante.

Tour de Francia 2026: las 21 etapas y los colombianos en competencia

¿Cómo se ubica Egan Bernal en la clasificación general del Tour de Francia?

Tras la etapa 6, Egan se ubica en el onceavo puesto de la clasificación general a 4:47 del líder, Tadej Pogačar. El esloveno se hizo con el liderato este jueves, tras un brillante desempeño en la montaña. Es algo a lo que ya acostumbró al mundo entero.

Por su parte, Bernal trabaja por entrar y consolidarse en el top 10 de la general. Como está onceavo, asoma a 1:41 del décimo lugar, ocupado por el estadounidense Sepp Kuss.

Tour de Francia 2026 — Clasificación general

Líderes del Tour

Como ya sabe lo que es ganar el Tour de Francia, Egan sigue siendo una cuota fuerte de Colombia cada vez que la más grande del año tiene desarrollo. La expectativa está puesta en que el colombiano siga por buen camino.