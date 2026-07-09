Oficial: el Tour de Francia sacó a Egan Bernal del ‘top 10′ y modificó su clasificación general

Egan Bernal estuvo solo unos minutos en la décima casilla de la clasificación general del Tour de Francia 2026. El colombiano hizo una tarea titánica para llegar entre los primeros de la etapa 6, pero no le alcanzó para meterse en el ‘top 10′.

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En la transmisión oficial salió una clasificación general en la que Bernal era décimo a 9 minutos y 12 segundos de Tadej Pogačar, pero dicha posición fue modificada por los comisarios de carrera.

Resulta que el checo Mathias Vacek (Lidl-Trek) llegó en el puesto 25.° de la etapa y eso le alcanzaba para quedar por encima del colombiano. En la web oficial también habían dado a Egan Bernal como miembro del ‘top 10′, pero minutos después lo bajaron a la casilla 11.ª por detrás de Vacek.

Clasificación general provisional que se vio por TV Foto: Eurosport

Declaraciones de Egan Bernal

Egan Bernal fue el mejor colombiano en el Tourmalet y también fue el primero de los ciclistas del Netcompany Ineos en cruzar la línea de meta. Este rendimiento permite soñar con una victoria de etapa, aunque es difícil ante el ritmo implacable de los favoritos.

“El Tourmalet siempre va a ser duro y creo que di lo mejor que tenía. Los últimos kilómetros del Tourmalet, cuando aceleraron, intenté aguantar con ellos. Coroné algunos segundos, intenté entrar bajando y, obviamente, se me fue acabando, se me fue acabando. Luego tuve que hacer el último valle solo y fue muy duro”, describió el corredor zipaquereño sobre el desenlace de la sexta etapa.

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Egan Bernal aseguró que “desde abajo” ya había un ritmo “muy fuerte” por parte del UAE Team Emirates. “Vamos todos ahí a rueda en su posición. Esto se trata de aguantar; iban muy duro y la verdad es que me siento muy bien. Lo que pasa es que ponen un ritmo muy duro y hacen ver como si uno fuera malo”, señaló entre risas.

“Me decían por la radio que tratara de seguir apretando y perder el menor tiempo posible. En los últimos años el ‘top 10′ ha estado casi a una hora, así que me tocó apretar en el valle y se hizo muy duro”, declaró el escalador colombiano.

Así quedó la clasificación general del Tour de Francia

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 21:11:57.

2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), a 2′42″.

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates), a 3′27″.

4. Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe), a 3′30″.

5. Juan Ayuso (Lidl-Trek), a 3′34″.

6. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), a 3′55″.

7. Florian Lipowitz (Bora-Hansgrohe), a 4′00″.

8. Lenny Martínez (Bahrain Victorious), a 4′21″.

9. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a 4′57″.

10. Mathias Vacek (Lidl-Trek), a 7′10″.

…

11. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 9′12″.

22. Harold Tejada (XDS Astana), a 13′06″.

28. Sergio Higuita (XDS Astana), a 24′32″.

59. Einer Rubio (Movistar Team), a 1:01′34″

167. Fernando Gaviria (Caja Rural), a 1:48′41″.