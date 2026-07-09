Ciclismo

Sacudida en la clasificación general del Tour de Francia: nuevo líder y Egan Bernal sube puestos

El Tourmalet provocó movimientos en la parte alta de la tabla; Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard tuvieron su primer mano a mano.

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Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

9 de julio de 2026 a las 10:30 a. m.
Egan Bernal aguantó lo que pudo en el Tourmalet, tras el fuerte ataque de Tadej Pogacar
Egan Bernal aguantó lo que pudo en el Tourmalet, tras el fuerte ataque de Tadej Pogacar Foto: AFP or Licensors

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) empezó a encaminar su quinto título del Tour de Francia. El corredor esloveno atacó en el Tourmalet y dio un golpe sobre la mesa en su batalla mano a mano contra Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

CASTRO DE ERVILLE, SPAIN - SEPTEMBER 09: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers competes during the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 16 a 167.9km stage from Poio to Mos. Castro de Herville on September 09, 2025 in Castro de Erville, Spain. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
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La etapa 6, una de las más duras de todo el recorrido, contaba con tres puertos de montaña, entre ellos el ascenso fuera de categoría al Col du Tourmalet, donde se empezaron a crear las diferencias.

El mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) marcó el ritmo en los primeros kilómetros de subida y le dejó servida montaña a Pogačar para que diera el ‘zarpazo’ definitivo.

‘Pogi’ salió como un rayo desde el lote de favoritos y provocó una ruptura a la que solo Vingegaard le intentó responder. El ciclista danés reguló la diferencia hasta donde pudo, pero su rival estaba más fuerte y terminó sacando una ventaja importante en la general.

Torstein Træen (Uno-X Mobility), que estaba vistiendo la camiseta amarilla, no tuvo nada que hacer para defender su liderato. Por el contrario se cayó en uno de los descensos y requirió la atención del personal médico mientras seguía rodando hacia la línea de meta.

Victoria y liderato para Pogačar

Una vez coronado el Tourmalet, todavía les faltaba otro puerto de primera categoría rumbo a Gavarnie-Gèdre. Tadej Pogačar apretó el acelerador y cruzó la línea de meta con más de dos minutos de diferencia respecto a Jonas Vingegaard.

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El esloveno se viste de amarillo y difícilmente se vuelva a quitar esa camiseta, pues ha puesto un terreno casi imposible de recortar para el resto de favoritos.

Ahora solo debe manejar las fuerzas, cumplir la estrategia de su equipo y evitar posibles accidentes que puedan cambiar el rumbo del Tour de Francia 2026.

Líderes del Tour

Slovenia's Tadej Pogacar climbs during the sixth stage of the Tour de France cycling race with start in Pau and finish in Gavarnie-Gedre, France, Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
Tadej Pogacar en la sexta etapa del Tour de Francia 2026. Foto: AP Photo/Thibault Camus

Vingegaard, por su parte, apelará a un ‘milagro’ para quitarle el trono a Pogačar. Esta jornada era clave para seguir con las ilusiones intactas, aunque nada pudo hacer ante la fortaleza del mejor ciclista del mundo.

Egan Bernal (Netcompany Ineos) y Harold Tejada (XDS Astana) estuvieron peleando con el resto de escaladores para subir algunos puestos en la clasificación general. El zipaquireño hizo un trabajo titánico que le sirvió para subir posiciones y meterse en la undécima casilla.

Clasificación general - Tour de Francia 2026 (etapa 6)

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 21:11:57

2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), a 2′42″

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates), a 3′27″

4. Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe), a 3′30″

5. Juan Ayuso (Lidl-Trek), a 3′34″

6. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), a 3′55″

7. Florian Lipowitz (Bora-Hansgrohe), a 4′00″

8. Lenny Martínez (Bahrain Victorious), a 4′21″

9. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a 4′57″

10. Mathias Vacek (Lild-Trek), a 7′10″

...

11. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 9′12″

22. Harold Tejada (XDS Astana), a 13′06″

28. Sergio Higuita (XDS Astana), a 24′32″

59. Einer Rubio (Movistar Team), a 1:01′34″.

Tour de Francia 2026 — Clasificación general