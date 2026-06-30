Tour de Francia 2026: lista oficial de colombianos y el canal de TV para verlos en vivo

Una nueva edición del Tour de Francia está a la vuelta de la esquina. Este sábado, 4 de julio, se disputará la primera etapa del recorrido en Barcelona (España) con una contrarreloj por equipos que dejará como consecuencia al primer líder de la clasificación general.

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Colombia contará con cinco representantes en carrera:

Harold Tejada (XDS Astana).

(XDS Astana). Sergio Higuita (XDS Astana).

(XDS Astana). Einer Rubio (Movistar Team).

(Movistar Team). Fernando Gaviria (Caja Rural - Seguros RGA).

(Caja Rural - Seguros RGA). Egan Bernal (Netcompany Ineos).

Harold Tejada fue el primer colombiano confirmado para el Tour. Hace un mes anunció que participaría como líder del XDS Astana, acompañado por Sergio Higuita como su fiel escudero.

Luego se sumó Fernando Gaviria, esprinter del Caja Rural, que buscará aumentar su cuenta de victorias en las grandes vueltas. El antioqueño ha ganado dos etapas en el Tour de Francia, ambas en el año 2018.

Einer Rubio también fue convocado por el Movistar Team. Su principal objetivo será ayudarle a Cian Uijtdebroeks en las jornadas de montaña y buscar alguna victoria metiéndose en la fuga.

Egan Bernal, la sorpresa

Daniel Felipe Martínez quedó por fuera de la convocatoria del Bora-Hansgrohe y parecía dejar la lista de colombianos en solo cuatro representantes; sin embargo, a última hora se confirmó la presencia de Egan Bernal.

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El corredor zipaquireño recibió el llamado del Netcompany Ineos: estará en una nómina de lujo liderada por el neerlandés Thymen Arensman y el francés Kevin Vauquelin.

Egan tenía pensado descansar durante este mes para su gran objetivo de la Vuelta a España, pero la lesión de Oscar Onley obligó a cambiar de planes en la escuadra británica.

Esta será la la sexta participación del ‘joven maravilla’ en el Tour. Su mejor resultado fue haber conquistado el título en la edición de 2019, superando a Geraint Thomas y Steven Kruijswijk en la clasificación general.

Egan Bernal viene de terminar en la décima casilla del Giro de Italia, donde arrancó con algunas dudas y terminó en una curva ascendente. En el mes de junio no participó en competencias oficiales, pues la idea era recargar energías para disputar La Vuelta en agosto.

Egan Bernal hizo una excelsa presentación en el Giro de Italia 2026. Foto: AFP

¿Cuándo empieza el Tour de Francia 2026?

La primera etapa está programada para este sábado, 4 de julio, en Barcelona. Serán 19 kilómetros de recorrido en contrarreloj por equipos y se definirá el primer dueño de la camiseta amarilla.

¿Qué canal transmite el Tour de Francia 2026?

Las 21 etapas del Tour de Francia estarán disponibles en tres canales: ESPN, Caracol TV y Canal RCN. Los usuarios de dispositivos móviles también podrán seguir cada pedalazo en la plataforma de Disney +.

Las etapas normalmente empiezan sobre las 5:30 de la mañana (hora de Colombia) y se extenderán hasta las 10:30 a. m.