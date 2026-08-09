Ineos oficializa un fichaje colombiano: la joya que quiere seguir los pasos de Egan Bernal

Crece la expectativa en el ciclismo colombiano, luego de que Ineos Grenadiers oficializara el fichaje del joven Juan Diego Quintero. Con 19 años, el corredor vallecaucano es una de las joyas con mayor proyección en el país.

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En principio, Quintero fue oficializado para Ineos Grenadiers Racing Academy. Así lo anunció el equipo por medio de sus redes sociales, donde además hace equipo con otros cuatro jóvenes talentos: Nicolas Milesi, Davide Frigo, Max Hinds y Mattie Dodd.

🇨🇴 Juan Diego Quintero is an INEOS Grenadiers Racing Academy rider! 🙌



The Colombian talent joins the Academy setup with immediate effect and makes his debut at the Gran Premio Sportivi di Poggiana this Sunday alongside:



•⁠ ⁠Nicolas Milesi

•⁠ ⁠Davide Frigo

•⁠ ⁠Max… pic.twitter.com/dAka2xxZme — Netcompany INEOS (@NetcompanyINEOS) August 7, 2026

La Ineos Grenadiers Racing Academy es el equipo filial y de desarrollo del propio Ineos Grenadiers. En este último se desempeña el colombiano Egan Bernal, por lo que Juan Diego espera seguir los pasos del campeón del Tour de Francia 2019 y Giro de Italia 2021.

Le llegó compañía colombiana a Egan Bernal en Ineos. Foto: Getty Images

¿Quién es Juan Diego Quintero?

Nació en Buga y nueve de los 19 años que tiene los ha empleado en prepararse para el ciclismo de élite mundial. Por eso, en agosto del 2026, firma con Ineos procedente del Petrolike.

Califican de buenas sus actuaciones, debido a la versatilidad que emplea en los diferentes terrenos. Así lo reseñó Revista Mundo Ciclismo, muy cercana al desarrollo de las promesas y de la actualidad en el deporte.

Además, señalan que la temporada 2025 de Quintero en GW Erco Sportfitness fue para destacar. Allí tuvo la oportunidad de mostrarse, por primera vez, a nivel internacional y que se le abrieran las puertas para las competiciones europeas.

Polonia, República Checa y Francia son algunos de los países donde ya ha tenido desempeños. Sin embargo, también en Colombia ha descrestado con sus actuaciones, llegando a ser cuarto en la prueba de ruta y segundo en contrarreloj del Campeonato Nacional.

“Quiero anunciarles que hasta 2028 haré parte de Ineos, y estoy muy contento de anunciarles esto. Es un paso más de lo que ha sido este bonito proceso, donde ya llevo aproximadamente nueve años construyendo este sueño”, arrancó afirmando Juan Diego en un video de sus redes sociales.

Y añadió: “Después de un año con muchos sube y bajas, donde tuve un buen inicio de temporada con Petrolike (...) al final el equipo tuvo algunas complicaciones económicas, desafortunadamente tuvo que cerrar, y ahora se me presenta esta oportunidad. El equipo (Ineos) confió en mi”.

El debut de Juan Diego Quintero con Ineos será este domingo, 9 de agosto, en el Gran Premio Sportivi di Poggiana. Se trata de una carrera en Italia, con mezcla entre terreno llano y luego subidas exigentes.