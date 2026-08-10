Daneidy Barrera Rojas, reconocida en plataformas digitales como Epa Colombia, fue trasladada este viernes 7 de agosto desde la Estación de Carabineros de Bogotá hacia un centro penitenciario en Ibagué, según información confirmada por SEMANA.

Mamá de Epa Colombia se pronunció tras la fuerte decisión del traslado de su hija a la cárcel de Ibagué: “No es posible tanta maldad”

El movimiento se produjo después de que Gustavo Petro culminara su mandato presidencial. Durante su administración, el entonces jefe de Estado había solicitado al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, revisar el caso de la creadora de contenido y estudiar posibles alternativas frente a su situación de reclusión.

De acuerdo con la información conocida, la decisión también estaría relacionada con distintos episodios que Barrera Rojas habría protagonizado durante el tiempo que permaneció en Carabineros. La influenciadora llevaba recluida en esa sede policial desde finales de 2025.

En medio de la polémica, Yina Calderón reaccionó en dos ocasiones por la noticia, refiriéndose a lo mal que se encontraba por esta situación de su amiga. La exparticipante de La casa de los famosos aseguró que no entendía lo que ocurría, sufriendo al ver cómo trataban a la empresaria.

“Hoy más que nunca me duele el alma, ¿por qué, Dios? ¿Qué fue eso tan cruel que hizo Epa Colombia?”, escribió en una historia.

“Confío en Dios que pronto estarás libre. Desde la distancia te envío un profundo abrazo”, agregó.

No obstante, este fin de semana, Calderón publicó imágenes en las que confesó lo golpeada que seguía por este tema, indicando que llevaba dos días seguidos consumiendo alcohol. Se explicó antes que le había bajado a esto, pero habría recaído.

“Estoy muy mal por ‘Epa Colombia’. Yo nunca pensé que tenía tanto cariño hacia alguien”, dijo en un post.

Epa Colombia cumple una condena derivada de los hechos registrados durante las manifestaciones de 2019 en Bogotá, cuando protagonizó daños en una estación de TransMilenio que posteriormente fueron difundidos a través de redes sociales.