Números de la suerte de Walter Mercado para ganarse la lotería este domingo, 9 de agosto

Aunque han transcurrido más de seis años desde la muerte de Walter Mercado, el reconocido astrólogo puertorriqueño continúa presente entre sus seguidores a través de los contenidos que mantienen vigente su legado.

Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

Para este 9 de agosto, fueron difundidos nuevos horóscopos acompañados de los habituales números de la suerte, una de las secciones que más consultan quienes buscan orientación antes de participar en loterías, chances y diferentes sorteos.

Los pronósticos conservan el estilo que caracterizó a Walter Mercado, con mensajes enfocados en aspectos espirituales, personales y simbólicos para cada signo del zodiaco. En esta ocasión, las predicciones fueron recopiladas por El Nuevo Herald, que presentó la información de manera organizada para facilitar la consulta de quienes siguen este tipo de contenidos.

Aries

Hoy tendrá más seguridad para expresar lo que piensa. En el amor, resolverá una duda; en el dinero, organizará un gasto y, en la familia, podrá solucionar una conversación pendiente. Su afirmación de hoy: “Mi voz es clara y me abre caminos”.

Números de suerte: 8, 44, 17.

Tauro

Mercurio en Leo favorece el orden y la comunicación con personas cercanas. En el amor, afrontará una conversación incómoda; en el dinero, recibirá una noticia tranquilizadora y en la salud, necesitará descansar mejor. Su afirmación de hoy: “Lo que ordeno afuera también se ordena adentro”.

Números de suerte: 3, 16, 39.

Géminis

Tendrá mayor claridad para tomar decisiones. En el amor, una charla sincera traerá tranquilidad; en el dinero, podrá superar un gasto y en el trabajo, surgirá una idea favorable. Su afirmación de hoy: “Mi mente está clara y sé qué hacer”.

Números de suerte: 8, 33, 26.

Cáncer

Podrá expresarse con mayor claridad y establecer límites. En el amor, mejorará una situación pendiente; en el dinero, organizará un pago o recibirá ayuda, mientras que en la salud se sentirá más estable. Su afirmación de hoy: “Me escucho y me respeto”.

Números de suerte: 11, 31, 44.

Leo

Mercurio en su signo fortalece la claridad mental y la seguridad. En el amor, expresará sus sentimientos; en el trabajo, tomará una decisión conveniente y en el dinero, organizará mejor su presupuesto. Su afirmación de hoy: “Mi claridad me guía hacia lo mejor”.

Números de suerte: 36, 26, 16.

Virgo

Le conviene reducir el ritmo y pensar antes de hablar. En el amor habrá mayor calma; en el dinero, una noticia podría darle tranquilidad y en la salud será importante descansar. Su afirmación de hoy: “Me doy tiempo para pensar y elegir bien”.

Números de suerte: 45, 48, 22.

El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones. Foto: Getty Images

Libra

Mercurio en Leo favorece la comunicación y la seguridad. En el amor, podrá aclarar una situación; en el trabajo, aparecerá una oportunidad y en el dinero, podrían mejorar los ingresos. Su afirmación de hoy: “Lo que digo y hago atrae cosas buenas”.

Números de suerte: 35, 19, 42.

Escorpio

El momento invita a concentrarse en sus objetivos. En el amor, tendrá una conversación importante; en el dinero, podría recibir un ingreso inesperado y en el trabajo, avanzar en un asunto pendiente. Su afirmación de hoy: “Sé lo que quiero y avanzo firme”.

Números de suerte: 19, 50, 45.

Sagitario

Mercurio en Leo impulsa la sinceridad y ayuda a resolver asuntos sentimentales. En el amor habrá más claridad; en el dinero, una oportunidad positiva y en la salud, mayor energía para cuidarse. Su afirmación de hoy: “La claridad me libera y me impulsa”.

Números de suerte: 43, 28, 18.

Capricornio

Será importante comunicarse con firmeza y establecer límites sin conflictos. En el dinero, podrá solucionar un pendiente; en el amor, habrá mayor tranquilidad y en la salud, será conveniente relajarse. Su afirmación de hoy: “Hablo con firmeza y mantengo la calma”.

Números de suerte: 36, 7, 22.

Acuario

Mercurio en Leo pone las relaciones en primer plano. En el amor, se aclarará una situación confusa; en el dinero, organizará mejor sus gastos y en la salud continuará avanzando con estabilidad. Su afirmación de hoy: “Elijo lo que me hace bien”.

Números de suerte: 24, 21, 49.

Piscis

Se sentirá más organizado y con deseos de disfrutar. En el amor habrá mayor conexión y complicidad; en el dinero, se vislumbra una mejora y en la salud deberá cuidar su energía. Su afirmación de hoy: “Me organizo y mi vida mejora”.

Números de suerte: 17, 32, 47.