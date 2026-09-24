Jerome Sanabria reaccionó a situación que vivió el presidente de Colpensiones en el Congreso: “Qué vergüenza”

Colpensiones comenzó una nueva etapa con Carlos René Montoya Muñoz al frente de la entidad. El abogado fue escogido por la junta directiva el pasado 17 de septiembre de 2026 y tomó posesión del cargo cuatro días después, en medio de varios desafíos que deberá afrontar la administradora pública de pensiones.

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Uno de los asuntos que tendrá sobre la mesa está relacionado con la disponibilidad de recursos para garantizar el pago de las mesadas. De acuerdo con la información conocida después de su designación, Colpensiones requiere alrededor de cinco billones de pesos adicionales para cubrir las obligaciones correspondientes a noviembre y diciembre de este año, que involucran a cerca de 1,9 millones de beneficiarios.

A esto se suman los cambios administrativos y tecnológicos que deberá implementar la entidad para avanzar en el nuevo modelo pensional derivado de la reforma.

Jerome Sanabria, quien en distintas ocasiones se ha referido al sistema pensional y a las decisiones relacionadas con Colpensiones, reaccionó al nombramiento y expresó su postura frente al nuevo rumbo de la institución. En su mensaje, vinculó este cambio con la necesidad de recuperar la entidad después de las decisiones adoptadas durante el gobierno de Gustavo Petro, y planteó su propia lectura sobre los retos que enfrenta el sistema pensional colombiano.

No obstante, la joven volvió a llamar la atención este 24 de septiembre con una particular situación que vivió Carlos Montoya. La creadora de contenido no se pronunció por el instante que pasó el actual presidente de la entidad en el Congreso.

Sanabria mencionó en su cuenta de X que, desde su perspectiva, las cosas no salieron bien, ya que habría preferido que el funcionario estuviera mejor preparado para responder en la Comisión 7.

Allí mostró empatía porque Montoya solo tenía dos días en el puesto, pero entendía que siempre se debe tratar todo de otra manera para enfrentar este gran reto con las pensiones.

“Qué vergüenza. En efecto, hubiera sido mejor que pidiera el aplazamiento y se hubiera puesto a estudiar la presentación con un equipo técnico. Entendible que lleve dos días en Colpensiones, pero que por lo menos llegue estudiado…”, escribió.