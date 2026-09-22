Jerome Sanabria reaccionó al nombramiento de Carlos Montoya como presidente de Colpensiones: “Qué vaca loca”

Colpensiones ya tiene nuevo presidente, luego de que la Junta Directiva de la entidad eligiera el 17 de septiembre de 2026 al abogado Carlos René Montoya Muñoz para asumir las riendas de la administradora pública de pensiones, en medio de los desafíos financieros y operativos que enfrenta el sistema.

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Montoya es abogado de la Universidad del Sinú y cuenta con especializaciones en Negociación y Manejo de Conflictos, Derecho Procesal Civil y Derecho Administrativo. Además, tiene formación en alta gerencia en la Universidad de los Andes y en relaciones laborales con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Su trayectoria profesional supera los 25 años e incluye experiencia en entidades como la Auditoría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Trabajo, así como en la academia y el sector empresarial.

El nuevo presidente llega a una entidad que tiene entre sus principales desafíos garantizar los recursos para el pago de las pensiones. Según información divulgada tras su elección, Colpensiones necesita cerca de $ 5 billones adicionales para cubrir las mesadas de noviembre y diciembre de 2026 de alrededor de 1,9 millones de beneficiarios.

La llegada de Montoya también ocurre mientras la entidad debe avanzar en la implementación del nuevo modelo pensional y hacer ajustes tecnológicos y administrativos para atender los cambios derivados de la reforma.

El abogado asumió oficialmente el cargo el 21 de septiembre de 2026, tras tomar posesión ante el presidente Abelardo De La Espriella.

Tras revelarse esta noticia, Jerome Sanabria, voz que se ha pronunciado sobre los asuntos relacionados con las pensiones, decidió reaccionar y dejar en claro su posición, la cual va unida a una recuperación tras lo hecho por el gobierno Petro.

La joven no dudó en exaltar que este nombramiento venía de la mano de un compromiso muy grande, ya que Montoya debía evitar que quebrara Colpensiones y conseguir que todo fluyera de manera correcta.

“Qué vaca loca en la que se metió…”, escribió en un post, citando la noticia de este nombramiento.

“Muchos éxitos a Carlos Montoya, y ojalá tenga toda la entereza que se requiere para dirigir Colpensiones y evitar su pronta quiebra”, agregó.