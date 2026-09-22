Ex de Beéle reveló la verdad de su relación ¿se darán una nueva oportunidad?

El reencuentro entre Cara Rodríguez y Beéle durante la celebración del cumpleaños de su hijo Paolo volvió a poner a la expareja en el centro de la conversación en redes sociales. Una fotografía familiar y un gesto del cantante fueron suficientes para que algunos seguidores comenzaran a especular con una posible reconciliación.

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En las imágenes que circularon de la celebración, Beéle y Cara aparecen compartiendo como familia y, en uno de los momentos que más comentarios generó, el artista le tomó la mano a la creadora de contenido. Para algunos usuarios, este gesto sería una señal de que todavía existiría una relación sentimental entre ambos.

Ante la cantidad de mensajes y teorías, Cara decidió referirse públicamente al tema durante una transmisión en vivo. La cantante explicó que este tipo de encuentros no debería resultar extraño, pues ambos tienen hijos en común y continuarán coincidiendo en fechas importantes para ellos.

Según explicó, la celebración de Paolo fue un momento familiar y privado, al que asistieron personas muy cercanas. De hecho, señaló que ni ella ni Beéle fueron quienes difundieron el video que terminó circulando en redes sociales.

Cara también recordó las críticas que recibió anteriormente por su actitud durante el cumpleaños de Ethan, en donde la cuestionaron por expresiones faciales. Sin embargo, el verla con una nueva actitud con el padre de sus hijos, nuevamente surgieron comentarios.

“Los niños la pasaron increíble y mientras mis hijos estén felices, yo estoy feliz”, expresó al hablar de la celebración.

Más allá de las especulaciones sobre una posible vuelta, la influenciadora dejó claro que actualmente ambos están intentando construir una relación basada en el bienestar de sus hijos y en reparar los problemas que tuvieron en el pasado.

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“Estamos arreglando una cag*da que hicimos hace años por nuestra inmadurez, nuestra bobadas”, reconoció.

Con estas palabras, Cara dejó ver que existe un proceso para sanar las diferencias que marcaron su relación, aunque sus declaraciones no confirman que hayan retomado su vínculo sentimental.