María Fernanda Cabal pide cárcel para presuntos responsables del incendio en Villa de Leyva: “Si hubo sabotaje, es un crimen”

Desde el sábado pasado un impactante incendio afectó a Villa de Leyva, esto llevó a que las autoridades locales declararan calamidad pública en el municipio. Con esto se busca facilitar el despliegue de capacidades para atender la emergencia, mientras los organismos de socorro continúan trabajando para contener las llamas y las afectaciones que ha dejado esta conflagración en diferentes sectores del cerro San Marcos.

Incendio en Villa de Leyva: así fue el minuto a minuto del tercer día en el que el fuego rodeó al municipio

Esta medida se anunció desde el PMU (Puesto de Mando Unificado) que se instaló para atender la emergencia. De acuerdo con lo que explicó el alcalde, Nicolás Méndez, esto permitirá fortalecer las acciones necesarias para enfrentar el incendio.

María Fernanda Cabal habló del incendio en Villa de Leyva

A raíz de esta situación que tiene afectada a una zona muy visitada del país, varias personas han reaccionado y, en esta oportunidad, la excongresista del Centro Democrático se pronunció y dejó en evidencia una gran preocupación acerca de lo sucedido, sobre todo porque menciona la posibilidad de que esto hubiera sido provocado.

“¡Qué horror! Casi 290 hectáreas calcinadas en Villa de Leyva. Evacuaciones, hoteles amenazados y calamidad pública. El ministro de Ambiente ya advirtió que el incendio habría sido provocado. Tolima, Valle, Nariño, Cundinamarca… el mapa se llena de focos”. escribió Cabal.

Ante esto, Cabal señala que en el caso de que haya involucrados, se debe actuar de manera inmediata.

Mencionó en el mismo trino: “Si hubo pirómanos o sabotaje, estamos ante un crimen. ¡A identificar a los responsables y que paguen con cárcel! Esto es terrorismo puro!”.

¿Cómo fue el incendio en Villa de Leyva?

Esta conflagración inició durante la tarde del pasado 19 de septiembre en el cerro San Marcos, en el sector de La Castellana. Desde que esto sucedió, las condiciones de viento y la vegetación seca han hecho que el trabajo de los equipos desplegados sea más compleja.

En los últimos reportes conocidos, las autoridades han señalado que hay más de 300 hectáreas afectadas en el municipio por el incendio.

Pese a que ha sido bastante complicado llevar a cabo las labores de atención, se ha logrado avanzar en el control de la emergencia con la ayuda de los cuerpos de bomberos, la Fuerza Aérea y voluntarios.