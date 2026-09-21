María Fernanda Cabal reaccionó a chats de Eva Ferrer y Petro, y se fue contra Verónica Alcocer: “Por una vez, sabía de qué hablaba”

SEMANA tuvo acceso a una copia de un informe de informática forense que recopila las conversaciones que mantuvieron durante cerca de cuatro años el expresidente Gustavo Petro y Eva Ferrer, quien ocupó el cargo de consejera presidencial para la reconciliación y fue cercana a la entonces primera dama, Verónica Alcocer.

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El documento reúne mensajes intercambiados a través de la aplicación LINE entre octubre de 2022 y agosto de 2026. En ellos quedan registrados algunos de los conflictos que se presentaron dentro del círculo más próximo a la entonces pareja presidencial. En las conversaciones, Ferrer manifestó ante Petro sus preocupaciones por una presunta estructura de corrupción relacionada con reuniones y contratos, en la que, según sus señalamientos, aparecerían Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica, y Agmeth Escaf, senador del Pacto Histórico.

Los chats también permiten seguir el distanciamiento que se produjo entre Ferrer y Alcocer. La exfuncionaria expresó al entonces presidente sus inconformidades por la actitud de quien había sido una de sus amigas más cercanas. Frente a esos reclamos, Petro relacionó el cambio de comportamiento con la influencia que Alcocer habría adquirido tras la llegada a la Presidencia.

Uno de los primeros mensajes sobre el tema aparece fechado el 31 de mayo de 2023, cuando Ferrer le manifestó a Petro sus inquietudes sobre Fernández, para entonces diputado de Sucre, y Escaf, quien ocupaba una curul en la Cámara de Representantes.

La advertencia surgió ante la posibilidad de que medios de comunicación publicaran información relacionada con presuntos hechos de corrupción que los involucraban.

Ante estas pruebas que salieron a la luz, varias figuras reaccionaron y se fueron contra los conocidos ‘verónicos’, quienes eran los cercanos y allegados de Verónica Alcocer, según contó Ángela Benedetti en el pasado.

Una de las que se pronunció al respecto fue María Fernanda Cabal, quien estalló y arremetió contra dichos personajes políticos, asegurando que hacían favores y negocios millonarios que afectaban al país.

La excongresista no se contuvo y fue clara sobre el poder que llegó a tener la exesposa de Gustavo Petro, moviendo sus fichas desde el Palacio de Nariño.

“Los ‘verónicos’ convirtieron el Palacio de Nariño en una cocina de favores, presiones y negocios millonarios. Los chats de Eva Ferrer salpican a Agmeth Escaf, a Mario Fernández Alcocer y revelan hasta dónde llegaba el poder de Verónica”, escribió.

De igual forma, María Fernanda Cabal le dio la razón a Petro en cuanto a una frase que lanzó, donde se refería a que el poder envenenaba.

“Como dijo Petro: ‘El poder envenena’. Por una vez, sabía de qué hablaba…“, dijo.