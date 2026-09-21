Rodrigo Lara reafirma recorte en la JEP, tras asegurar que en “muchas entidades hay politiquería y derroche”

Durante la semana pasada, el partido Salvación Nacional, a través del senador Enrique Gómez, elevó una propuesta para realizar un recorte de unos 100.000 millones de pesos en la Jurisdicción Especial para la Paz, que es una justicia transicional creada en el marco del acuerdo de paz para manejar los casos asociados al conflicto armado.

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La propuesta ha levantado una serie de opiniones, a favor y en contra de la iniciativa. Sin embargo, el Gobierno Nacional ha asegurado, en boca del presidente De La Espriella, que buscarán apoyar la iniciativa. De hecho, el ministro del Interior citó un trino del mandatario, asegurando que es importante el recorte ante la crisis fiscal.

La propuesta de reducir el presupuesto de la JEP ha generado posiciones a favor y en contra en medio de la discusión sobre el gasto público. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Ante la crisis fiscal heredada, todas las entidades del Estado (nacionales, territoriales, judiciales y de control) tenemos el deber de recortar gasto superfluo e improductivo, en 2026 y en 2027. Hay mucha grasa y en muchas entidades hay politiquería y derroche. Austeridad no es incumplir acuerdos internacionales. Es mejorar y cumplirle al país en un momento difícil”, comentó Lara.

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Lara respondió a un trino del mandatario en el que se refiere a la decisión del magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, quien puso en conocimiento de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional una supuesta afectación a la independencia y al funcionamiento de esa jurisdicción.

El senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, propuso recortar cerca de $100.000 millones del presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Foto: SEMANA/MONTAJE

“No comparto ni acepto el contenido, el alcance ni el tono de esa comunicación. Hoy no existe una sola decisión de mi Gobierno que permita afirmar, irresponsablemente, que Colombia incumple sus compromisos internacionales”, dijo el mandatario.

Es importante recordar que son varias las víctimas que han elevado su voz para apoyar la reducción de la JEP, asegurando que el presupuesto de esta entidad puede ser empleado de una mejor manera para reparar realmente a quienes se vieron afectados por las actuaciones de grupos armados.

El presidente Abelardo De La Espriella defendió la necesidad de reducir gastos considerados superfluos en las entidades del Estado ante la crisis fiscal. Foto: Jurisdicción Especial para la Paz-JEP