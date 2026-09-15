Grupos armados se fortalecieron durante el gobierno Petro: Rodrigo Lara revela nuevas estadísticas

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, expuso ante el Congreso la cantidad de hombres que están alzados en armas en Colombia, cuyo crecimiento tuvo lugar durante la administración de Gustavo Petro y es atribuida a la política de la paz total.

Lara explicó que el país pasó de tener 15.120 terroristas en armas en diciembre de 2022 a 28.802 en julio de 2026, una variación cercana al 90 %. Además, detalló cómo aumentaron las capacidades cada una de las organizaciones delincuenciales.

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El Clan del Golfo multiplicó a sus hombres en más del 152 %. Para diciembre de 2022, el grupo que comandó alias Otoniel, según las unidades de inteligencia, tuvo 4.074 hombres; hoy se reportan en esas filas cerca de 10.268 criminales.

El Estado Mayor Central, liderado por alias Iván Mordisco, una de las disidencias de las Farc que atormenta a varias regiones de Colombia, tuvo a 2.143 personas en armas hace cuatro años y hoy tiene, aproximadamente, a 4.480, un crecimiento del 109 %.

Rodrigo Lara, ministro del Interior. Foto: Ministerio del Interior.

Mientras que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuyas operaciones criminales también se mantienen en Venezuela, la región del Catatumbo y el Pacífico colombiano, pasó de tener 5.851 hombres en armas a 7.123 en julio de 2026.

Finalmente, la autodenominada Coordinadora Bolivariana, una disidencia de la Segunda Marquetalia de las Farc, que concentra su poder en la Amazonía colombiana, tuvo a 1.134 integrantes en diciembre de 2022 y hoy tiene a 2.358, un aumento del 108 %.

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No solo eso. El Ministerio del Interior dio cuenta de un crecimiento importante en el secuestro, la extorsión y las acciones terroristas: “El secuestro pasó de 223 casos en 2022 a 701 en 2025, un 214 % más. La extorsión pasó de 9.791 casos denunciados a 13.417, un 37 % más, y los actos terroristas pasaron de 742 a 1.398, un 52 %”.

La entidad también le reveló al Congreso de la República que las hectáreas de coca pasaron de 230.000 en 2022 a 261.000, un 13,5 % más. Sobre minería ilegal, el ministro del Interior señaló que pasó de 69.000 a 79.000 hectáreas.