MinInterior le pide al Congreso aprobar proyecto de ley que busca que congresistas puedan postular iniciativas de inversión regional: “Sin temor a repercusiones”

En medio de las palabras de agradecimiento por la aprobación del monto del Presupuesto General de la Nación para esta vigencia, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, le hizo un llamado al Legislativo para apoyar un nuevo proyecto que se impulsará desde la Presidencia de la República.

Gobierno de Abelardo De La Espriella gana el primer round y ministro del Interior celebra aprobación del monto del Presupuesto General

Con la ley de rescate económico, que será radicada en septiembre en el Congreso, la expectativa es que el déficit baje a 7,2 por ciento del PIB. Foto: Alejandro Acosta-Revista Semana

El ministro le pidió a las comisiones económicas del Congreso que acompañen a la administración de De La Espriella en la iniciativa que busca que los congresistas puedan postular proyectos de inversión regional sin temor a repercusiones de ningún tipo.

“Por eso les anuncio y los invito a que nos acompañen con su firma, honorables parlamentarios, la radicación de un proyecto de acto legislativo que va a consagrar en la Constitución la posibilidad para los congresistas de postular proyectos de inversión regional, sin temor básicamente a repercusiones de ninguna naturaleza”. Señaló Lara.

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Bogotá. Agosto 25 de 2026. En el Salón Elíptico del Capitolio Nacional se llevo a cabo el Congreso Pleno, en el que se realiza la elección de los nueve magistrados que conformarán el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el periodo 2026-2030.(Colprensa – Catalina Olaya) Foto: Colprensa – Catalina Olaya

Y siguió: “Eso hace parte, básicamente, de la naturaleza de la función compresional y porque es absolutamente necesario que eso se haga de frente y con transparencia hacia los colombianos”.

Dentro de los anuncios de Lara también está la “modificación del conflicto de interés”. También, para sincerar la función legislativa, se va a modificar el conflicto de interés. Aquí hemos estado enfrentando un absurdo en la forma como se legisla. Aquí se pretende que los congresistas no puedan estar inmersos en conflictos de interés pequeños y benignos que son propios de una economía abierta".

El Capitolio Nacional de Colombia, sede del Congreso. (Colprensa - Álvaro Tavera) Foto: Álvaro Tavera

Para ejemplificar la situación que pretenden subsanar desde el ejecutivo, el ministro Lara usó el ejemplo de las financiaciones de campaña: “Es absurdo que quien haya, por ejemplo, recibido financiación legítima y válida de sectores como el floricultor o el financiero, y lo haya declarado y registrado como un interés, no lo pueda defender en el Congreso de la República”.