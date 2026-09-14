Director del Sena pidió seguimiento permanente de la Contraloría

El director del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), el fray Ricardo Torres, visitó las instalaciones de la Contraloría General de la República para pedir una vigilancia permanente a los recursos e inversiones de la entidad que lidera.

“Hoy me encuentro aquí, en la Contraloría, solicitando un seguimiento permanente frente a los recursos públicos. Quiero agradecer a todos los funcionarios de esta entidad, encabeza de su contralor, por la disponibilidad que han tenido para con el Servicio Nacional de Aprendizaje”, dijo Torres.

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El mensaje fue bien recibido por el ente de control fiscal, que comunicó en sus redes sociales: “Desde la Contraloría General de la República acompañamos este compromiso, con una premisa clara: detrás de cada peso público hay un colombiano”.

Son varias las tareas que tendrá que adelantar la Contraloría en el Sena. Una de ellas tiene que ver con la supuesta existencia de 72 obras inconclusas, cerca de 1.000 provisionalidades creadas a última hora por la administración de Gustavo Petro y docenas de proyectos que, pese a haber sido suscritos, no habrían avanzado en su ejecución, tal como lo reveló SEMANA.

El director del @SENAComunica solicitó a la Contraloría General de la República un seguimiento permanente a los recursos públicos de la entidad, para fortalecer su manejo transparente, eficiente y responsable.



Desde la @CGR_Colombia acompañamos este compromiso, con una premisa… pic.twitter.com/IwOsd4XfQ7 — Contraloría General de la República de Colombia (@CGR_Colombia) September 14, 2026