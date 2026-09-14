Alfredo Morelos se pronunció por la llegada de James Rodríguez a Nacional: con esto salió

Hasta el momento, parece haber el mejor de los ambientes en Atlético Nacional luego de la llegada de James Rodríguez.

A Lucas González, como técnico, se le viene un reto importante en la gestión de la nómina, pero también de los egos de un plantel que tiene varios ‘capos’. A esos nombres de peso ahora se le sumó un exjugador de Real Madrid, Bayern Múnich, entre otros clubes, quien pedirá puesto en la titular.

James Rodríguez en su primer contacto con el Atanasio Girardot como nuevo jugador de Atlético Nacional. Foto: Colprensa

Joya de Atlético Nacional los tiene en ‘shock’: Lucas González dio nombre que “no es normal”

Reacción de Morelos a James

Alfredo Morelos, como el 9 fijo desde hace tiempo, también tiene un peso importante en el Verdolaga. Luego de la más reciente victoria de los locales en Medellín vs. Águilas Doradas, medios le preguntaron al atacante en zona mixta por tener a James como compañero.

El Búfalo, lejos de responder de forma sobradora o agrandada, se mostró bastante agradado de contar con un creativo de la talla de James. Además, ambos ya compartieron en una etapa que tuvieron en la Selección Colombia.

🟢⚪️👀REACCIONES en la Zona Mixta del Atanasio Girardot.



“La llegada de James a mí como persona y jugador me hace muy feliz. Ha sido muy importante, lo vamos aprovechar al máximo”: Alfredo Morelos…



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“La llegada de James me hace muy feliz. Sabemos que nos va a aportar demasiado, tanto a mí, al grupo, a nivel fútbol, que ha sido con Nacional”, celebró el ariete nacido en Cereté.

De cara al futuro, no quiso precipitarse. Para Morelos, se irán conociendo más en el campo y adaptando a la idea que tenga Lucas González: “Ya iremos acomodando, adaptando, obviamente, a su juego, a lo que quiere el cuerpo con él para el grupo. Yo creo que lo más importante, su llegada, ha sido importante, y lo vamos a aprovechar al máximo”.

Morelos reveló que “el grupo está feliz, el cuerpo técnico está feliz. Esperemos que sea un lindo partido para él, para todos, y disfrutarlo”.

Lucas González revela cuándo será el debut de James Rodríguez en Nacional: “Lo vimos bien”

Sobre el debut de James con la camiseta del Rey de Copas luego de su presentación oficial el pasado domingo, hay que decir que aún se desconoce con certeza cuándo vaya a ser.

Existe la chance de que sea sumado para el partido en Bogotá vs. Internacional el próximo miércoles (16 de septiembre); sin embargo, esto se ve muy encima, dado que no tuvo la pretemporada completa.

En caso de que no viaje a la capital colombiana, luego Nacional tiene previsto ir a Villavicencio para enfrentarse a Llaneros. Ahora, si quieren que James debute contra un rival top, la espera se alargaría hasta el jueves 24 del mes en curso, cuando en el Atanasio se dé el Atlético Nacional vs. Millonarios.

James dice estar en forma

Durante su presentación como jugador de Atlético Nacional durante la semana pasada, James dijo estar listo y que todo ya estaba dicho.

⚽📅 ¡Así fue la presentación de James Rodríguez con Atlético Nacional!#LoMejorDeLaFecha pic.twitter.com/4WOS9GDdLN — Win Sports (@WinSportsTV) September 14, 2026

Ante la hinchada del Verde en el Atanasio, se mostró nuevamente deseoso de entrar a aportar: “Esperamos que podamos tener muchas alegrías juntos y muchos títulos. Este club es ganador y yo también”.

“Nos vemos pronto”, terminó un discurso en el que estuvo acompañado de David Ospina y un par de directivos del cuadro verde.