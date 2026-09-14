Alcaldía Galán mantiene la presencia de fotomultas en Bogotá: nuevos puntos imponen medidas sancionatorias para los conductores

La Alcaldía Mayor de Bogotá ha estado gestionando durante los últimos días la presencia de más cámaras de fotomultas en los distintos corredores que son transitados por los conductores de la ciudad.

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En el marco de la polémica que se ha ido desarrollando en el país ante la implementación de estos dispositivos de detección, donde el mismo presidente Abelardo De La Espriella ordenó la investigación de estos elementos, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán sigue con su plan de utilizar las cámaras para prevenir casos de siniestros viales.

De acuerdo con la secretaria de Movilidad de Bogotá, María Fernanda Ortiz, en los tramos donde las cámaras de fotomultas han sido colocadas se han podido reducir entre un 18 % y un 30 % las muertes relacionadas con accidentes viales.

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó investigar sobre el funcionamiento de las cámaras de fotomultas. Foto: Getty Images y Secretaría de Movilidad - API

Asimismo, la funcionaria indicó que, al año, en aquellos corredores donde operan las cámaras de fotomultas, se ha ayudado a salvar 42 vidas.

Ante estos hechos, el Distrito informó sobre dos nuevos puntos que empezaron a imponer sanciones económicas a los conductores de la capital que no respeten las normas de tránsito y excedan los niveles de velocidad en puntos específicos.

¿Dónde comenzaron a regir los nuevos comparendos en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá compartió en sus redes sociales la información de las dos nuevas cámaras de fotomultas que ya se encuentran instaladas y que iniciaron a aplicar comparendos por exceso de velocidad el pasado 12 de septiembre.

Estos dispositivos, que el Distrito ha denominado “cámaras salvavidas”, se encuentran instalados en la avenida NQS, específicamente en la calle 25a (norte-sur) y en la calle Novena (norte-sur).

Los dispositivos de detección que ya están operando tienen a la mano la identificación de múltiples infracciones que están establecidas en el Código Nacional de Tránsito, las cuales son:

C14: transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas.

C29: conducir un vehículo a una velocidad superior a la máxima permitida.

C35: no realizar la revisión técnico-mecánica dentro del plazo establecido.

D02: conducir sin portar los seguros ordenados por la ley.

D04: no detenerse ante una luz roja de semáforo.

Para que los ciudadanos puedan tener conocimiento de todos los nuevos puntos, el Distrito instaló pasacalles que les indican las zonas establecidas.

La Secretaría Distrital de Movilidad informó adicionalmente que las “cámaras salvavidas” que se encuentran en la av. Américas con cra. 58 aún permanecen en fase pedagógica.