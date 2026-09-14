Definidas las semifinales de la Liga Femenina 2026: Dimayor anunció rivales y horarios

Millonarios, Atlético Nacional, Independiente Santa Fe y Deportivo Cali son semifinalistas de la Liga Femenina 2026. Los cuadrangulares terminaron con la sorpresiva eliminación del América de Cali, que durante el ‘todos contra todos’ había sido protagonista.

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En la próxima fase no solo estará en juego la clasificación a la gran final, sino los dos cupos para representar a Colombia en la Copa Libertadores.

Dimayor confirmó las llaves y los horarios para los partidos de ida que se jugarán esta misma semana:

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali - Miércoles 16 de septiembre a las 6:00 p. m. en el Atanasio Girardot.

- Miércoles 16 de septiembre a las 6:00 p. m. en el Atanasio Girardot. Independiente Santa Fe vs. Millonarios - Jueves 17 de septiembre a las 7:00 p. m. en El Campín.

Los partidos de vuelta todavía no han sido confirmados por la organización del campeonato, pero se espera que se disputen entre sábado y domingo. Todo depende de los clubes que oficiarán en condición de local: Deportivo Cali y Millonarios, respectivamente.

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Deportivo Cali y Millonarios, los favoritos

Las embajadoras terminaron líderes del grupo A con 12 puntos. Durante su periplo en los cuadrangulares ganaron tres partidos y empataron los otros tres.

La clave de Millonarios estuvo en haber vencido a Atlético Nacional en los dos duelos directos que tuvieron. El equipo dirigido por Angie Vega dio la sorpresa en Medellín el pasado 27 de agosto (0-1) y luego repitió la dosis en Bogotá ante 4000 personas (1-2).

“Llevar un proceso en una institución tan grande como lo es Millonarios es un reto muy importante para nosotros como profesionales. Estoy muy comprometida y todo nuestro cuerpo técnico trabaja en el día a día para dar la mejor versión como profesionales”, dijo Vega.

El conjunto albiazul sueña con bordar su primera estrella en la Liga Femenina. “Es un equipo bastante fuerte mentalmente. A mí como entrenadora me ha invitado constantemente a la reflexión y siento que hemos aprendido a soltar un poco más para que el equipo tenga la suficiente confianza de resolver situaciones difíciles y pueda gestionarse en esos momentos tan difíciles que trae la competencia”, agregó.

En el grupo B todo terminó mucho más parejo. Deportivo Cali terminó con los mismos once puntos de Independiente Santa Fe, pero la diferencia de gol les permitió avanzar como primeras.

En los duelos directos, el cuadro azucarero se impuso sobre las cardenales, lo que les da un leve favoritismo para acceder a la final de la Liga Femenina 2026.

Cabe recordar que el Deportivo Cali lleva dos títulos consecutivos en el fútbol femenino y, bajo las órdenes de Jhon Alber Ortiz, quieren seguir por esa senda victoriosa.