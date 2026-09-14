La Selección Colombia jugaría en Cali: directivo anunció la fecha y detalles del amistoso

A puertas de conocer la convocatoria para los amistosos de septiembre-octubre, se empezaron a conocer pistas sobre los partidos que disputará la Selección Colombia en noviembre como despedida del 2026.

Es oficial la llegada de Marcelo Gallardo a una importante selección: rival directo de Colombia

Revelan qué pasó con Juan Guillermo Cuadrado y cuándo llega a Bogotá para jugar con Millonarios

Oweimar Giraldo, presidente de la Liga Vallecaucana de Fútbol, anunció que la Tricolor disputará un amistoso en el Estadio Pascual Guerrero y parte del dinero recaudado en boletería se utilizará para apoyar a los deportistas del departamento.

“Recibimos por parte de la Federación Colombiana de Fútbol el aval de un partido de la Selección Colombia en el mes de noviembre de la fecha FIFA. Parte de los recaudos que se tengan por ingresos al escenario deportivo, al del Pascual Guerrero, van a llegar para catapultar esa idea de tener una sede propia de la Liga”, aseguró en declaraciones para 90 Minutos.

Cabe recordar que la sede de la Liga Vallecaucana de Fútbol se vio afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto, lo que obligó a trasladar las oficinas a otro punto de la ciudad.

La Selección Colombia todavía no tiene definidos sus rivales para el mes de noviembre; sin embargo, las fechas exactas ya están estipuladas en el calendario de la FIFA. Ese parón internacional va desde el 9 hasta el 17 de noviembre y es el último del año en curso.

El Pascual Guerrero, casa de la selección femenina

El eventual regreso de la Selección Colombia es todo un acontecimiento para la ciudad de Cali, teniendo en cuenta que en los últimos años se ha consolidado a Barranquilla como la casa de la Tricolor por decisión del presidente Ramón Jesurún.

Desmienten dato de James Rodríguez y su llegada a Atlético Nacional que desató lío: “Mentira”

Fuera del Metropolitano, el combinado nacional solo ha jugado en Bogotá sus partidos de despedida para los mundiales. Medellín y Cali fueron candidatas a recibir el partido amistoso contra Costa Rica antes del Mundial 2026; sin embargo, El Campín terminó acogiendo a los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Tras las declaraciones del presidente de la Liga Vallecaucana, queda pendiente el anuncio oficial por parte de la Federación Colombiana de Fútbol. Además de definir el rival, también se debe determinar el horario, venta de boletería e itinerario de la Selección con sus grandes figuras.

Vista panorámica del Estadio Pascual Guerrero en la ciudad de Cali Foto: Alcaldía de Cali

El Estadio Pascual Guerrero tiene a su favor que es la casa oficial de la selección femenina y respondió a la altura en los partidos por la Liga de Naciones. En ese escenario se empezó a gestar el título de las ‘superpoderosas’ y su clasificación a la Copa del Mundo de 2027.

Lo cierto es que no dejan de sorprender estas declaraciones de Oweimar Giraldo, pues la Selección Colombia de mayores se ha acostumbrado a hacer giras de amistosos fuera del país. Estados Unidos se ha convertido en un destino habitual para la Tricolor por la cantidad de hinchas que llegan a los estadios y el fuerte interés de los empresarios.