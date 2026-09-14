La posible y tenebrosa causa de muerte de Hayden Panettiere; sale a la luz supuesta pista del caso

La muerte de Hayden Panettiere, actriz recordada por sus papeles en Scream, Triunfos robados, Héroes y Nashville, vuelve a causar preguntas luego de que se conociera una posible causa de su fallecimiento.

Así fue la vida de Hayden Panettiere detrás de cámaras: depresión posparto, adicciones y una muerte que la marcó

De acuerdo con información dada por TMZ, que cita fuentes anónimas, la artista habría consumido una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo.

Según fuentes policiales citadas por el medio estadounidense, Panettiere habría ingerido la pastilla el día de su muerte.

Las autoridades investigan además el posible vínculo de la actriz con un “traficante de drogas” que, presuntamente, le suministraba medicamentos obtenidos en el mercado negro.

TMZ señaló que sus fuentes tienen conocimiento directo del caso y que Panettiere habría consumido varias sustancias adquiridas a ese hombre durante el vuelo que realizó desde Los Ángeles hasta Carolina del Sur, un día antes de que la encontraran inconsciente.

“Nos informan que Hayden consumió varias drogas compradas a su traficante durante el vuelo de Los Ángeles a Carolina del Sur, el día anterior a su muerte”, señaló el medio especializado.

Ahora, la Administración de Control de Drogas (DEA) en Los Ángeles intenta reconstruir la relación entre la actriz y el presunto proveedor, además de rastrear el origen de la pastilla que habría resultado mortal.

Así fue la muerte de Hayden Panettiere

El pasado 16 de agosto, los servicios de emergencia llegaron a una vivienda ubicada en los Judson Mill Lofts, en Greenville, Carolina del Sur, después de recibir una llamada de auxilio. Al llegar, encontraron a la actriz en paro cardiorrespiratorio.

De acuerdo con CNN, la llamada al 911 fue hecha por Brian Hickerson, novio de la actriz, y su hermano Zach, quienes alertaron sobre el estado crítico de la actriz.

Luego de esto, el papá de Panettiere confirmó su fallecimiento mediante un comunicado enviado a ABC News. “Es con profunda tristeza que compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden”, manifestó.

Muerte de Hayden Panettiere: la DEA se suma a la investigación y crece la incertidumbre sobre la causa

La autopsia preliminar no encontró señales de violencia. La actriz tenía 36 años y había construido una carrera desde su infancia, tanto en televisión como en cine.

Mientras avanzan las investigaciones, la posible presencia de fentanilo en la pastilla permanece como una de las líneas hipotéticas para esclarecer qué ocurrió con Hayden Panettiere.