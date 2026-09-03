Murió reconocida actriz de Disney Channel: participó en ‘A todo ritmo’

En las últimas horas, los fanáticos de A todo Ritmo o Shake it up quedaron sorprendidos luego de que a través de las redes sociales se confirmara el lamentable fallecimiento de Carla Jeffery, actriz estadounidense que participó en una gran cantidad de producciones que marcaron a la generación que creció con Disney Channel.

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La noticia fue compartida por su mánager a través de la cuenta oficial de la artista: “Es con profunda tristeza que compartimos el fallecimiento de nuestra querida Carla Jeffery, quien murió el 1 de septiembre de 2026, a los 33 años”, se lee en la primera parte del comunicado.

Además, recordó el momento en el que la actriz se unió a su equipo de talentos y las características y valores que le permitieron brillar en la industria de la actuación para televisión.

“Carla se unió a la familia de Alexanders Talent Management a los 12 años. Durante más de 20 años, tuvimos el privilegio de verla crecer hasta convertirse en una mujer hermosa, alegre y extraordinariamente talentosa, cuya radiante sonrisa podía iluminar cualquier lugar”, agregó.

Aunque no revelaron las causas de muerte, decidieron honrar a su familia y dejar un especial mensaje en el devastador momento que se encuentran atravesando luego de lo ocurrido.

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“Carla era más que una clienta; era parte de nuestra familia. Nuestros corazones están con la familia y los seres queridos de Carla durante este momento devastador. Respetuosamente, pedimos que su privacidad sea respetada mientras afrontan esta pérdida inimaginable. Descansa en paz, Carla. Tu luz nunca será olvidada”, finalizó el mensaje.

¿En que otra producción brilló Carla Jeffey?

Una de las películas de Disney en la que la actriz llegó a trabajar y a brillar, no solo en Estados Unidos, sino a nivel internacional, fue Zombies, un musical dirigido por Paul Hoen en el año 2018.

“Como Bree, en la exitosa franquicia de Disney Zombies, Carla compartió su alegría, humor y espíritu brillante con audiencias de todo el mundo”, recordó su representante.