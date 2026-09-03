Uber recorta el 10% de su plantilla al realizar un despido masivo de más de 3.000 empleados: ¿cuáles son las razones?

La aplicación de movilidad Uber anunció el despido de alrededor del 10 % de sus empleados, lo que deja sin empleo a más de 3.000 personas.

Más de 10.000 millones de dólares: el ambicioso plan de Uber que anticipa un giro en el transporte urbano

Asimismo, la organización también comentó el fin de su negocio en los paises africanos Nigeria y Uganda, tras haber abandonado Tanzania a comienzos de 2026.

La acción se toma como parte de una reestructuración que pone sus ojos en reducir niveles jerárquicos, además de reforzar las inversiones en distintos temas como transporte compartido, reparto y robotaxis.

El comunicado fue revelado por el CEO de la organización, Dara Khosrowshahi, el cual indicó que los empleados afectados ya fueron notificados, salvo en aquellos países en donde se tiene que cumplir el procedimiento local correspondiente.

Uber anunció cambios en su estructura mientras aumenta sus inversiones en movilidad autónoma. Foto: NurPhoto via Getty Images

“Esta no fue una decisión que tomamos a la ligera, ya que tendrá un impacto real en nuestros compañeros y amigos que han trabajado arduamente para Uber. Es importante aclarar que estos cambios se refieren a nuestra organización y prioridades, no a las contribuciones de nadie a Uber, las cuales siempre valoraremos”, comentó.

Hoy en día, la compañía tiene 34.000 empleados, además de operación en más de 70 países, de acuerdo con una presentación reciente ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

Por el momento, Uber no ha compartido cifras sobre la clase de ahorro que esta reducción de personal generará. No obstante, sí comentó que está buscando orientar capital con el objetivo de innovar en sus actividades principales, entre ellas, la evolución de la conducción autónoma.

La empresa tiene el proyecto de desembolsar hasta 10.000 millones de dólares en los próximos años en vehículos autónomos, o sea, volver a tener el equivalente de su beneficio neto de 2025.

Con el objetivo de poder desplegar unidades de robotaxis sin la necesidad de un conductor, Uber se ha estado asociando con múltiples empresas, entre ellas Verne y Wave.

Uber busca fortalecer sus principales líneas de negocio mientras destina capital al desarrollo de nuevas tecnologías. Foto: NurPhoto via Getty Images

Asimismo, la compañía planea comprar hasta 50.000 robotaxis a la fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Rivian, esto como parte de la estrategia de Uber de expandirse a la conducción autónoma.

A comienzos de agosto, el director financiero de Uber, Dara Khosrowshahi, dijo que el objetivo es desplegar un total de 120.000 vehículos sin conductor durante los próximos años, además de que se plantea que la empresa ofrezca un servicio autónomo en más de 15 ciudades durante el 2026.

“Estamos invirtiendo capital para garantizar el suministro (de robotaxis) en el futuro. Gran parte de ese suministro se basará en modelos de negocio rentables. Seguiremos asumiendo este tipo de compromisos”, añadió Khosrowshahi.