Aunque no todos los colombianos pueden acceder a ellas, las motocicletas deportivas continúan ganando terreno en el país gracias a su combinación de aerodinámica, aceleración progresiva y un diseño agresivo enfocado en el rendimiento.
Un análisis del blog Bancolombia destaca cómo este segmento ofrece alternativas que van desde modelos citadinos de bajo cilindraje hasta auténticas superdeportivas de pista, adaptadas a distintos niveles de manejo y presupuestos.
El mercado de las dos ruedas en Colombia atraviesa un momento dinámico. Durante los primeros ocho meses de 2026 se matricularon 899.078 motocicletas nuevas frente a las 697.272 del mismo periodo de 2025, lo que representa un crecimiento acumulado del 28,94% con 201.806 unidades adicionales en las vías del país.
Solo en agosto de 2026 se registraron 111.896 unidades, un incremento del 17,83% respecto al mismo mes del año anterior.
Opciones de bajo y medio cilindraje (150 cc a 400 cc)
Son las favoritas para quienes buscan versatilidad diaria, bajo consumo y una estética deportiva para la ciudad o viajes de fin de semana:
- Pulsar NS 200 / TVS Apache RTR 200: Referentes del segmento deportivo de entrada. Destacan por su relación costo-beneficio, entregando buen torque, agilidad y equipamiento como frenos ABS o modos de conducción.
- Suzuki Gixxer 150 / 250: Una propuesta de líneas refinadas y motor suave, ideal para quienes priorizan el confort en recorridos urbanos y escapadas cortas.
- Benelli 302 S y Zontes 350: Diseñadas para dar el salto desde cilindradas menores. La Benelli aporta el diseño e ingeniería con motor bicilíndrico, mientras que Zontes se enfoca en un alto paquete de tecnología electrónica.
- Bajaj Dominar 400: De corte sport-touring, ofrece la potencia necesaria para ruta y viajes largos sin llegar a la postura radical de una superdeportiva pura.
Alta cilindrada y superdeportivas (más de 600 cc)
Pensadas para pilotos experimentados que buscan máxima aceleración, estabilidad superior a altas velocidades y componentes de alto desempeño:
- Kawasaki Ninja ZX: Referente de pista con tecnología avanzada enfocada en aceleración y precisión en curvas.
- Triumph Speed Triple RS: Modelo premium con motor tricilíndrico de alto rendimiento y comportamiento dinámico exclusivo.
- Suzuki Hayabusa: Ícono de la velocidad mundial que combina potencia extrema con confort de marcha.
Aunque en el mercado de las motocicletas la prioridad sigue siendo la eficiencia diaria y la productividad laboral, dominando los segmentos de bajo cilindraje (101 cc a 125 cc con el 46,43%). A pesar de ello, las deportivas siguen teniendo un protagonismo con oportunidades para las diferentes necesidades de los compradores.