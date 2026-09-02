Aunque no todos los colombianos pueden acceder a ellas, las motocicletas deportivas continúan ganando terreno en el país gracias a su combinación de aerodinámica, aceleración progresiva y un diseño agresivo enfocado en el rendimiento.

¿Qué motos dominaron el mercado colombiano en agosto? Así quedó el ranking que sorprende a compradores y marcas

Un análisis del blog Bancolombia destaca cómo este segmento ofrece alternativas que van desde modelos citadinos de bajo cilindraje hasta auténticas superdeportivas de pista, adaptadas a distintos niveles de manejo y presupuestos.

El mercado de las dos ruedas en Colombia atraviesa un momento dinámico. Durante los primeros ocho meses de 2026 se matricularon 899.078 motocicletas nuevas frente a las 697.272 del mismo periodo de 2025, lo que representa un crecimiento acumulado del 28,94% con 201.806 unidades adicionales en las vías del país.

Solo en agosto de 2026 se registraron 111.896 unidades, un incremento del 17,83% respecto al mismo mes del año anterior.

Opciones de bajo y medio cilindraje (150 cc a 400 cc)

Son las favoritas para quienes buscan versatilidad diaria, bajo consumo y una estética deportiva para la ciudad o viajes de fin de semana:

Pulsar NS 200 / TVS Apache RTR 200: Referentes del segmento deportivo de entrada. Destacan por su relación costo-beneficio, entregando buen torque, agilidad y equipamiento como frenos ABS o modos de conducción.

Referentes del segmento deportivo de entrada. Destacan por su relación costo-beneficio, entregando buen torque, agilidad y equipamiento como frenos ABS o modos de conducción. Suzuki Gixxer 150 / 250: Una propuesta de líneas refinadas y motor suave, ideal para quienes priorizan el confort en recorridos urbanos y escapadas cortas.

Una propuesta de líneas refinadas y motor suave, ideal para quienes priorizan el confort en recorridos urbanos y escapadas cortas. Benelli 302 S y Zontes 350: Diseñadas para dar el salto desde cilindradas menores. La Benelli aporta el diseño e ingeniería con motor bicilíndrico, mientras que Zontes se enfoca en un alto paquete de tecnología electrónica.

Diseñadas para dar el salto desde cilindradas menores. La Benelli aporta el diseño e ingeniería con motor bicilíndrico, mientras que Zontes se enfoca en un alto paquete de tecnología electrónica. Bajaj Dominar 400: De corte sport-touring, ofrece la potencia necesaria para ruta y viajes largos sin llegar a la postura radical de una superdeportiva pura.

Alta cilindrada y superdeportivas (más de 600 cc)

Pensadas para pilotos experimentados que buscan máxima aceleración, estabilidad superior a altas velocidades y componentes de alto desempeño:

Kawasaki Ninja ZX: Referente de pista con tecnología avanzada enfocada en aceleración y precisión en curvas.

Referente de pista con tecnología avanzada enfocada en aceleración y precisión en curvas. Triumph Speed Triple RS: Modelo premium con motor tricilíndrico de alto rendimiento y comportamiento dinámico exclusivo.

Modelo premium con motor tricilíndrico de alto rendimiento y comportamiento dinámico exclusivo. Suzuki Hayabusa: Ícono de la velocidad mundial que combina potencia extrema con confort de marcha.

Aunque en el mercado de las motocicletas la prioridad sigue siendo la eficiencia diaria y la productividad laboral, dominando los segmentos de bajo cilindraje (101 cc a 125 cc con el 46,43%). A pesar de ello, las deportivas siguen teniendo un protagonismo con oportunidades para las diferentes necesidades de los compradores.

La moto más vendida en Colombia que desnuda una realidad de país