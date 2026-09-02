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Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Santa Fe le remontó el clásico a Millonarios

América de Cali sigue líder de la competencia, y Millonarios se mantiene en los ocho a pesar de haber caído en el clásico.

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Redacción Deportes
2 de septiembre de 2026 a las 10:35 p. m.
Imagen del clásico capitalino entre Santa Fe y Millonarios.
Imagen del clásico capitalino entre Santa Fe y Millonarios. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Este miércoles, 2 de septiembre, Santa Fe y Millonarios jugaron un clásico adelantado por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-ll. Al final, los cardenales ganaron 3-2, en un vibrante partido que tuvo de todos los condimentos.

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Para empezar, Millonarios arrancó ganando muy temprano, sobre los 6′, gracias a un golazo de Daniel Ruíz. El albiazul, que se quedó sin técnico en las últimas horas, tras la salida de Fabián Bustos, fue dirigido por Omar Rodríguez.

Sin embargo, Santa Fe encaminó una remontada con goles de Jhojan Torres (45+2′), Franco Fagúndez (50′), Emerson Rodríguez (71′). Luego, Millonarios puso suspenso gracias a un tanto de Andrey Estupiñán (73′).

De ahí en adelante fue un partido de infarto, porque hasta hubo expulsado. Santa Fe se quedó con 10 a los 86′, luego de que su lateral derecho, Helibelton Palacios, viera la segunda tarjeta amarilla del compromiso.

Con el 3-2 final a favor de Independiente Santa Fe, hubo movimiento en la tabla de posiciones de la competencia. Aunque la parte alta del acumulado se mantiene, incluyendo a Millonarios, la pelea por los ocho está a flor de piel.

Santa Fe celebra uno de los goles que le hizo a Millonarios en el clásico.
Santa Fe celebra uno de los goles que le hizo a Millonarios en el clásico. Foto: Colprensa - Cristian Bayona
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Tabla de posiciones en Liga BetPlay tras el clásico Santa Fe vs. Millonarios

América de Cali es el líder de la Liga BetPlay 2026-ll, luego de siete partidos jugados y 17 puntos obtenidos. La mecha ha tenido cinco triunfos y dos empates, por lo que está invicto en lo más alto del acumulado.

Segundo asoma Deportes Tolima con 13, y el top tres de la competencia lo cierra Atlético Nacional con 12 unidades. El grupo de los ocho lo completan Medellín, Millonarios, Llaneros, Bucaramanga y Once Caldas.

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts
1América75201741317
2Tolima6411107313
3Atlético Nacional5401124812
4Medellín540196312
5Millonarios732285311
6Llaneros732287111
7Bucaramanga624075210
8Once Caldas623111749
9Santa Fe62319729
10Águilas Doradas52308629
11Deportivo Cali62228628
12Cúcuta7223611-58
13Internacional de Bogotá714268-27
14Fortaleza713368-26
15Deportivo Pereira41212205
16Jaguares612349-55
17Junior502359-42
18Alianza6024512-72
19Boyacá Chicó5023212-102
20Pasto7016513-81

Más allá del triunfo, Santa Fe queda noveno y fuera de los ocho parciales. Otros equipos como Deportivo Cali, Pereira y Junior de Barranquilla no levantan cabeza aún, y pelean por meterse a la lista de ocho parciales.

Alianza FC, Boyacá Chicó y Deportivo Pasto son los tres coleros de la tabla, con la preocupación de levantar cabeza de cara a lo que quede de torneo.