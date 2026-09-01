Polémico árbitro fue designado para el clásico Santa Fe vs. Millonarios: nombramiento causa revuelo en la Liga

Rojos y azules se vuelven a ver en una nueva edición del clásico capitalino por la fecha 16 de la Liga Betplay. Santa Fe será el local en el estadio El Campín y llega en un buen momento para el choque contra su eterno rival, que no la pasa bien y siente la salida del técnico Fabián Bustos.

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Santa Fe jugará en esta fecha adelantada luego de empatar el fin de semana con Junior de Barranquilla en el estadio Romelio Martínez con un gol de Franco Fagúndez en el final para el 1-1 y el ‘punto de oro’. Por eso, el partido ante Millonarios cae en gran momento para tomar cierta ventaja en la tabla de posiciones.

Por si fuera poco, Santa Fe se presenta tras un buen andar en la Copa Sudamericana y toma aire en la camiseta tras la histórica eliminación de River Plate en el Monumental. Esta situación deja al club ‘Cardenal’ como el gran favorito a la victoria.

Pese a la inspiración, Millonarios intentaría dar la sorpresa en momentos bastante complicados, sin entrenador y a la espera de mejores resultados para ascender en la tabla de posiciones y dar un golpe en la hinchada con un mejor sistema de juego. Fabián Bustos optó por irse del club debido a poco acercamiento con la hinchada y un duro comienzo, tras finalizar la temporada pasada con la eliminación en la Copa Sudamericana y sin poder clasificar a los playoffs de la Liga Betplay.

El partido se jugará este 2 de septiembre a partir de las 8:25 p.m. (hora de Colombia), por la fecha 16 de la Liga Betplay. El adelantamiento se debe a que el día natural del juego, el 24 de octubre entrante, hay un evento musical en El Campín.

Árbitro para Santa Fe y Millonarios

En las últimas horas se confirmó que Wilmar Roldán, considerado el mejor árbitro de Colombia, impartirá justicia en el clásico en El Campín. Su nombramiento causa algo de revuelo en las redes sociales y muchos hinchas de Santa Fe están rechazando su oficialidad.

El árbitro colombiano Wilmar Roldán hace gestos durante el partido de fútbol de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre el Boca Juniors de Argentina y la Universidad Católica de Chile en el estadio La Bombonera de Buenos Aires el 28 de mayo de 2026. (Foto de JUAN MABROMATA / AFP) Foto: AFP

Será el clásico bogotano número 14 para Roldán, con un registro de seis empates, cuatro victorias para Santa Fe y tres victorias de Millonarios.

Formaciones Santa Fe vs. Millonarios

Santa Fe: Weimar Asprilla; Mateo Puerta, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Crhistian Mafla; Daniel Torres, Éwil Murillo; Jáder Obrian, Franco Fagúndez, Nahuel Bustos; Maximiliano Lovera. DT: Pablo Repetto.

Millonarios: Javier Burrai; Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Stiven Barreiro; Jhomier Guerrero, Rodrigo Ureña, Daniel Ruiz, Leonai Souza, Sebastián Valencia; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. DT: Omar Rodríguez (Interino).