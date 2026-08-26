Santa Fe hizo lo que parecía imposible, mucho más cuando dejó pasar la oportunidad de local empatando 0-0 en el estadio El Campín en el partido de ida la semana pasada. Por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, River Plate tuvo el calor de su gente en el Monumental, pero todo salió mal y el ‘León’ mostró su furia.

Notificación oficial para Richard Ríos desde el Bayern Múnich de Luis Díaz: vía libre para cambiar de club

Ángel, Murillo y Quintero le responden a Muriel para gran remontada del América: llora el Junior y Arias tambalea

River Plate comenzó ganando tras el gol de Sebastián Driussi al minuto 52 y muchos creían que se estaba encaminando la eliminación de Santa Fe en el Monumental, sin pensar que había una mano dentro del área totalmente clara y el árbitro no lo pensó dos veces y decretó penalti. Al cobro fue el uruguayo Franco Fagúndez, quien le puso más fuerza que colocación y eso le bastó para vencer a Santiago Beltrán.

Con este 1-1, Santa Fe y River Plate se fueron a los penaltis, donde el ‘León’ hizo más historia, tras su segundo empate en la historia en el Monumental. El club bogotano fue el vencedor tras un emocionante 7-8 en los penaltis, donde los arqueros Santiago Beltrán y Weimar Asprilla fueron los héroes de la clasificación.

El portero Santiago Beltrán, al final, luego de atajar tres penaltis, tuvo el cobro decisivo, pero lo cobró muy desencajado y se le fue por encima del arco, mientras que Weimar Asprilla le atajó a Facundo González y vio cómo Martínez Quarta y el propio Beltrán la mandaban al otro lado de Buenos Aires.

Final de infarto que dejó a Santa Fe en la próxima instancia de la Copa Sudamericana, mismo torneo que ganó en el 2015 también por penaltis, al Huracán de Argentino. Cabe recordar que Hugo Rodallega tuvo que ser sustituido en el final por molestias musculares, cuando más se creía que su cobro era inminente en la tanda.

Santa Fe vs. Vasco Da Gama

Con esta clasificación, quedaron totalmente definidos los cuartos de final con los ocho mejores que siguen avanzando hasta la final en el próximo noviembre en Buenos Aires.

Clasificados a cuartos de la Copa Sudamericana

Boca Juniors (Argentina)

Sao Paulo (Brasil)

City Torque (Uruguay)

Cienciano (Perú)

Santos (Brasil)

Atlético Mineiro (Brasil)

Vasco Da Gama (Brasil)

Santa Fe (Colombia)

Los eliminados en los octavos de Sudamericana

Recoleta (Paraguay)

Club Bolívar (Bolivia)

Tigre (Argentina)

Botafogo (Brasil)

Macará (Ecuador)

Bragantino (Brasil)

Olimpia (Paraguay)

River Plate (Argentina)

Así quedan los cruces en los cuartos de final