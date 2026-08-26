Lucas González manda contundente mensaje en Liga Betplay: victoria clave en clásico de verdes y amarga a Dudamel

Atlético Nacional consiguió una victoria importante frente a Deportivo Cali por la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026, en un partido donde el conjunto verdolaga mostró superioridad, aprovechó sus oportunidades y terminó imponiéndose 2-1 ante su afición.

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El verdolaga empieza a encontrar tranquilidad en el inicio del proceso de Lucas González. El entrenador verdolaga consiguió su tercera victoria en la Liga BetPlay 2026 y celebró un triunfo especial al conseguirlo en su primer partido como local, un resultado que le permite tomar aire, fortalecer la confianza del grupo y darle una alegría importante a la afición.

Desde su llegada al banquillo, González ha buscado implementar una idea basada en la intensidad, la presión alta y el protagonismo con el balón.

La primera anotación del encuentro llegó de la mano de Andrés Sarmiento tras una jugada colectiva del elenco local.

Andrés Sarmiento anotó el primer gol del encuentro. Foto: - Fotografo: David Jaramillo.

El cuadro dirigido por Lucas González asumió el protagonismo del encuentro, manejando la posesión del balón y presionando la salida de un Deportivo Cali que tuvo dificultades para encontrar espacios en ataque. La intensidad del equipo local fue una de las claves del compromiso, pues logró controlar los momentos importantes y mantener la ventaja durante gran parte del partido.

Sobre el primer cuarto del segundo tiempo, una falta del volante Matheus Uribe generó su salida del campo de juego por doble tarjeta amarilla.

Pocos minutos después, una jugada personal de Marlos Moreno le permitió al extremo del elenco paisa ampliar las distancias, generando el júbilo de la hinchada local.

Atlético Nacional enfrentó al Deportivo Cali. Foto: - Fotografo: David Jaramillo.

Al minuto 72 llegó la respuesta del Deportivo Cali; una combinación en velocidad permitió que Nicolás Benedetti descontara de manera parcial, reviviendo los intereses del elenco visitante.

Tras el triunfo 2-1 sobre Deportivo Cali en el clásico de verdes, Atlético Nacional ya piensa en su próximo compromiso de la Liga BetPlay 2026.

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El conjunto verdolaga visitará a Alianza FC en la fecha siguiente, un duelo en el que buscará mantener la buena racha, consolidar su rendimiento y seguir sumando puntos importantes en la tabla de posiciones.

Por su parte, Deportivo Cali tendrá que recuperarse rápidamente después de la derrota ante Nacional y enfocarse en su próximo desafío frente a Atlético Bucaramanga. El cuadro azucarero tendrá la obligación de mejorar su rendimiento, corregir errores defensivos y buscar una victoria que le permita recuperar terreno en la Liga BetPlay.