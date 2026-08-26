El mensaje de Hugo Rodallega a River Plate desde el Monumental: jalón de orejas a los jugadores por la crisis

Santa Fe sacó sus garras y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 al superar 8-7 en una emocionante tanda de penaltis ante River Plate en el Monumental, luego de igualar 1-1 en el desquite de los octavos de final, donde el club ‘Millonario’ era ampliamente favorito.

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Sebastián Driussi (51′) anotó el gol de River, pero el uruguayo Franco Fagúndez (80′), de penalti, tras una mano dentro del área, estableció el empate para el conjunto cafetero, lo que forzó el desempate desde los once metros, ya que habían igualado 0-0 la semana pasada en la ida en Bogotá, en una serie postergada una semana por el terremoto que azotó a Colombia.

Final de infarto que dejó a Santa Fe en la próxima instancia de la Copa Sudamericana, mismo torneo que ganó en el 2015 también por penaltis, al Huracán de Argentino. Cabe recordar que Hugo Rodallega no pudo ejecutar su cobro ya que fue sustituido por molestias musculares, cuando más se creía que su presencia era inminente en la tanda.

Pese a salir antes de tiempo, los focos siempre estuvieron latentes con Hugo Rodallega. La prensa argentina no paró de elogiarlo y seguirle la pista. La bautizaron como el alma de Santa Fe. Pues bien, el capitán del ´León’ se hizo cargo y le mandó un mensaje a los jugadores de River y a todo en club en general, que no pasan un buen momento deportivo.

Hugo Rodallega no tuvo muchas opciones por la celosa marca que ejercieron los defensas de River. Foto: Tomada de @ConmebolSudamericana

“Ya veníamos con un plan. Sabíamos que había momentos distintos del juego y de eso se trata también. Es una estrategia que hace parte de lo táctico. La defensa se comportó bien y vamos cinco partidos sin recibir gol contando la liga. Siempre tratamos de hacer daño, pudimos empatar para definir en los penaltis”, dijo Hugo Rodallega.

Mensaje de Rodallega para River

Hugo fue claro en DSports Argentina y dijo que tienen mucho que mejorar tras este bache deportivo con el técnico Eduardo Coudet. Además, dijo que deben saber a dónde están parados, pues River es uno de los clubes más grandes de Sudamérica y el mundo.

"ABRÁCENSE PORQUE LO VAMOS A GANAR"



El comentario de Hugo Rodallega luego de la clasificación de Independiente Santa Fe ante River.



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“Son jugadores que están en un equipo grande a nivel mundial y saben lo que representa esta camiseta. Ojalá puedan mejorar y pasar de esta situación porque no están bien”, dijo Rodallega tras finalizar el partido.

Santa Fe vs. Vasco Da Gama

Con esta clasificación, quedaron totalmente definidos los cuartos de final con los ocho mejores que siguen avanzando hasta la final en el próximo noviembre en Buenos Aires. Santa Fe medirá fuerzas con Vasco Da Gama de Brasil.