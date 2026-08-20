El lujo de Hugo Rodallega contra River que es viral en Sudamérica: humilló a jugador 20 años menor que él

Santa Fe no pudo con River Plate en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana que se jugó en el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá, pero Hugo Rodallega lanzó una magistral jugada de la que hablan en Argentina. La oportunidad única se dejó perder para el equipo colombiano y el club argentino ahora se lleva un gran botín de la altura bogotana.

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Con el 0-0 en el marcador, River Plate espera definir en Buenos Aires con el calor de su gente pese al momento deportivo que atraviesa. El empate sabe a victoria en River y derrota en Santa Fe. Todo queda listo para definirse en el Más Monumental de Buenos Aires la próxima semana, que estará a reventar y donde seguramente Hugo Rodallega será titular.

El club bogotano anhela hacer historia en Argentina, mientras que River Plate espera sacudirse de ese mal momento y dar un golpe clave para intentar levantar el proceso del técnico Eduardo Coudet. Con Hugo Rodallega y Nahuel Bustos en la cancha, la ilusión de Santa Fe va en aumento.

Durante la ida en El Campín se presentó una jugada que muestra varias cosas: la disciplina del jugador, el constante entrenamiento y el buen estado en el que está Rodallega, que permite darle más jerarquía a su gran experiencia deportiva y condición de capitán y goleador del equipo rojo. Situación de la que temen en River Plate.

Cómo vas a tener 41 años y hacer esta jugada individual con caño incluso?



No tiene sentido lo de Rodallega https://t.co/b23LiA9quX pic.twitter.com/8UakZVAYSe — 9/12 🏆🐔 (@lauti_rioss) August 20, 2026

Apenas comenzando el partido, Rodallega expuso parte de la crisis de River y hasta se dio el lujo de humillar a un jugador 20 años menor que él. La víctima fue el central Lautaro Rivero, un ‘pibe’ de 22 años de edad que siguió de largo mientras Hugo le lanzó un magistral ‘caño’ que se gana los elogios hasta de los mismos hinchas de River.

Rodallega aguarda por la vuelta en Buenos Aires

Lautaro Rivero tiene 22 años de edad y se ve como alguien a aportarle en el futuro de la defensa de River, mientras que Hugo Rodallega tiene 41 y sigue vigente como el alma de Santa Fe. Tras el lujo, pero la poca capacidad para definir en Bogotá, el goleador y todo el club colombiano esperan por la vuelta.

Hugo Rodallega contra River Plate Foto: Colprensa

El partido definitivo de esta serie se disputará el próximo miércoles 26 de agosto a partir de las 7:30 p.m. (hora colombiana) en el Más Monumental de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. El compromiso será transmitido por DSports y su aplicación DGO (DirecTV) en Colombia.