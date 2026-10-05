Pipe Bueno contó cruda situación que pasó Luisa Fernanda W por confesión sobre sus adicciones: “Me encendí una mi…”

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se han convertido en una de las parejas más conocidas del entretenimiento colombiano. Desde que iniciaron su relación, hace varios años, ambos han compartido diferentes etapas de su vida y han formado una familia, mientras mantienen una constante exposición ante sus seguidores.

Luisa Fernanda W recibió fuerte comentario sobre Pipe Bueno y la muerte de Legarda: así reaccionó

En una reciente entrevista con Juan Pablo Raba para el programa Los hombres sí lloran, el cantante de música popular habló abiertamente sobre uno de los periodos más complejos que ha enfrentado en el ámbito personal. Durante la conversación, Pipe Bueno reconoció que atravesó una etapa marcada por algunos excesos y por una fuerte dependencia emocional hacia su esposa.

El artista también dejó ver que ese proceso no fue sencillo para Luisa Fernanda W. Según relató, las dificultades que experimentó terminaron teniendo repercusiones en la relación y los llevaron a afrontar juntos una etapa que puso a prueba diferentes aspectos de su vida en pareja.

Tras contar sobre sus adicciones y comportamientos complicados, Pipe Bueno reapareció en una charla con WestCol y se refirió a las repercusiones que tuvo esta confesión en su vida personal y profesional.

El cantante mencionó que, apenas se conoció todo este tema, dos marcas llamaron a Luisa Fernanda W para cancelar millonarios contratos que tenían con ella. Aunque no precisó si había documentos firmados o campañas en curso, sí manifestó su molestia.

El intérprete aclaró que se incomodó bastante, ya que había dinero de por medio y la situación afectaba la estabilidad de su pareja sentimental.

“Cuando pasó lo de Raba, llamaron dos marcas a cancelarle los contratos. Y yo me encendí una mierda. Y te estoy hablando de un contrato de doscientos, trescientos palos. Estoy hablando de plata”, comentó.

“El riesgo reputacional es lo que le da miedo a la gente”, agregó.

No obstante, señaló que leyó Su princesa, de Sheri Rose Shepherd, un libro de reflexiones espirituales dirigido originalmente a mujeres, y decidió orar, esperando que todo cambiara.

“A los dos días, papi, dos, tres, cuatro marcas llamando. Lo que se fue, volvió el doble”, aseguró.