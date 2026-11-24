Marcela Carvajal se ha consolidado como una de las actrices más reconocidas y destacadas de la televisión y el teatro colombiano. A lo largo de su trayectoria artística, ha participado en importantes producciones, entre ellas ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘La venganza’ y ‘La saga, negocio de familia’'

Además, la actriz decidió explorar una faceta diferente de su carrera al aceptar el reto de participar en el concurso de cocina MasterChef Celebrity, donde ha tenido la oportunidad de compartir anécdotas, experiencias y algunos detalles de su vida personal.

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Precisamente, mientras su nombre continúa dando de qué hablar por su participación en el programa del canal RCN, Marcela Carvajal fue invitada al pódcast Me Vale Eva, conducido por Eva Rey. En este espacio, la artista abordó diferentes temas de interés, entre ellos la política colombiana.

Durante su intervención, Carvajal no dudó en expresar su opinión sobre el expresidente Gustavo Petro y reveló si lo respaldó con su voto en las elecciones presidenciales y también si siente decepción por su gestión.

En primer lugar, la actriz dejó claro que, aunque tiene una posición y unas ideas políticas definidas, prefiere mantener distancia de los compromisos públicos con partidos, movimientos o figuras políticas.

Según manifestó, antes de brindar su apoyo público a alguien, necesitaría conocer a profundidad sus principios y propuestas, pues considera que vincular su nombre a un proyecto político implica una responsabilidad importante.

“No me comprometo con nadie. Tengo una idea política, pero no he conocido a nadie”, comentó para aclarar que no se siente identificada con la idea de respaldar públicamente a un dirigente sin tener la certeza de cuáles son sus verdaderas convicciones.

Sin embargo, durante la charla con Eva Rey, Marcela recordó a Antanas Mockus, a quien señaló como uno de los primeros políticos que despertó su admiración. “Me pareció un hombre de los pocos coherentes que ha tenido este país, pero no presto mi nombre porque cualquier cosa puede pasar”, recalcó.

Asimismo, señaló que nunca se ha involucrado demasiado con la política porque siente que “hay que ser absolutamente consecuente” y debe estar cien por ciento dedicada al tema. Aun así, se describió como una persona “enamorada de ciertas ideas, del bien común, defensora de la naturaleza; sí creo en el cambio climático, sí creo en defender la niñez, sí creo en la educación, en la salud, y creo que esas dos cosas no deben ser negocio”.

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“Petro nunca me gustó”

En medio de la conversación, Marcela Carvajal expresó su inclinación política hacia la centroizquierda y aseguró que nunca ha respaldado al presidente Gustavo Petro. “Nunca me gustó; es más, me sorprendió que, además, después de su Alcandía, siguiera; es más, sigue. Después de todo este desastre, sigue, Dios Santísimo, eso es algo que yo no entiendo”.

En este contexto, explicó que lo que no entiende es que el líder del Pacto Histórico continúe vigente en la política y que existan personas que apoyen sus ideas. “Que la gente lo siga es sorprendente. No sé, es un sentido de ambición desmedido”, dijo.