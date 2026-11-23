Desde hace poco más de diez días, los seguidores del exciclista colombiano Rigoberto Urán han permanecido atentos a sus redes sociales, a la espera de conocer nuevos detalles sobre el estado de salud y la evolución de su esposa, Michelle Durango.

La expectativa se ha mantenido desde que la pareja sufrió un grave accidente en bicicleta que generó preocupación entre sus admiradores y por el que ella tuvo que ser trasladada a un centro médico para recibir atención especializada.

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Por eso, luego de que el mismo Rigoberto Urán diera a conocer la situación que atravesaba con su esposa, las muestras de apoyo y los mensajes de solidaridad no han dejado de llegar, mientras muchos esperan noticias alentadoras sobre la salud de Michelle.

En medio de esa espera, la mujer reapareció a través de su cuenta de Instagram y compartió un parte de tranquilidad a quienes han estado al tanto de su recuperación, pues publicó una fotografía junto al exciclista, en la que ambos aparecen dándose un beso desde un globo.

“Amor de mi vida”, fue el mensaje con el que Michelle acompañó la imagen que, segundos después, reposteó Urán en su cuenta personal de esta misma red social.

Aunque Durango no ofreció detalles sobre su estado de salud ni se refirió directamente a cómo ha avanzado su proceso de recuperación, su reciente actividad en Instagram fue recibida como una señal alentadora por parte de sus seguidores.

Su regreso con sus publicaciones, después de varios días de incertidumbre tras el accidente de tránsito, generó tranquilidad entre quienes han permanecido pendientes de su evolución. Para muchos, volver a verla compartir contenido fue motivo de alivio y más porque se trató de un momento especial junto a Rigoberto Urán, que también resultó lesionado.

Según relató el mismo exciclista a través de sus redes sociales, el accidente ocurrió mientras ambos realizaban una jornada de entrenamiento en bicicleta y mientras él sufrió algunos golpes leves, las consecuencias para su esposa fueron más delicadas.

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“Tantas veces que Michy me acompañó a mí en la clínica y esta vez se nos invirtió la jugada. Me tocó acompañarla a ella”, anotó en la publicación con la que dio a conocer la noticia, agregando unas palabras de agradecimiento para el equipo médico que ha estado al tanto de los cuidados de su esposa en la clínica.

En este mismo post, el deportista aseguró que la recuperación de Durango iba por buen camino y estaba sonriendo de nuevo.