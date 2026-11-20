Tras varias semanas lejos de los eventos públicos y con baja actividad en redes sociales, Camilo Echeverry y Evaluna Montaner reaparecieron en España durante los Premios LOS40 Music Awards 2026.

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En medio de la gala, los artistas hablaron sobre las diferencias que tienen en su convivencia diaria, su faceta musical y los planes familiares que preparan para el cierre de año.

El paso de la pareja por la alfombra roja llamó la atención de los seguidores del cantante colombiano y la artista venezolana, quienes suelen seguir de cerca cada detalle de su historia.

En diálogo con la revista ¡HOLA!, ambos respondieron con naturalidad a las preguntas sobre cómo funciona su relación lejos de las cámaras y qué tan parecida es a lo que proyectan en internet.

Uno de los momentos más comentados de la conversación surgió cuando les preguntaron si suelen tener diferencias en su matrimonio. Lejos de mostrar una imagen idealizada, los intérpretes reconocieron que tienen personalidades muy distintas y que sí discuten, aunque aseguran que lo hacen desde el respeto y sin levantar la voz.

Según contó Camilo en la entrevista, esas diferencias terminan convirtiéndose en conversaciones que ambos disfrutan. “Discutimos delicioso, sabrosísimo, pero no gritando ni nada de eso, discusiones sanas. Debatimos, somos muy diferentes, somos polos opuestos, entonces a veces son interesantes los debates”, explicó el músico nacido en Medellín, dejando claro que el diálogo hace parte de su rutina.

Durante la charla también les preguntaron si su trato diario es tan afectuoso como se ve en sus publicaciones. Ante esto, Evaluna respondió entre risas que en la intimidad suelen ser incluso más expresivos que frente al público.

Asimismo, ambos coincidieron en que la vida que llevan hoy responde a metas que habían proyectado desde hace tiempo dentro de su estilo de vida.

Más allá de su faceta sentimental, la pareja se refirió al momento profesional que atraviesa. Camilo señaló que su producción discográfica más reciente es la más cercana y autobiográfica de su trayectoria, explicando que componer sigue siendo una necesidad personal antes que una obligación comercial.

“Yo hago música porque la necesito y es un proceso de mí para mí”, afirmó durante su encuentro.

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En el plano familiar, los artistas mantienen firme la decisión de proteger la identidad de sus dos hijas, evitando mostrar sus rostros en plataformas digitales o eventos masivos. De acuerdo con lo que compartieron, en casa buscan que las niñas exploren libremente sus propios gustos musicales sin imponerles caminos desde pequeñas.

De cara al cierre de 2026, los cantantes confirmaron que pasarán Navidad y Año Nuevo rodeados de sus seres queridos, manteniendo la tradición de reunirse con el clan Montaner y la familia Echeverry, un grupo numeroso con el que suelen compartir las fechas especiales.