La muerte de Melissa Medina, una influencer y empresaria dominicana de 22 años, sigue generando preguntas en República Dominicana. La joven falleció de manera repentina y el caso permanece bajo investigación de las autoridades, mientras medios locales han divulgado información preliminar sobre las posibles circunstancias de su muerte.

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Durante la mañana del 19 de noviembre, el comunicador Hansel García abordó el tema en el programa Esto no es radio. Allí aseguró que tuvo acceso a un “informe previo de defunción” que señalaría algunas complicaciones médicas como posibles causas de la muerte de Medina.

Según lo expuesto por García, el documento mencionaría una “falla cardiaca aguda, edema pulmonar y cerebral, todo esto es un cuadro de insuficiencia respiratoria”.

Sin embargo, el locutor aclaró que todavía falta establecer qué provocó esas condiciones. En ese sentido, insistió en que las autoridades no han informado “la causa que originó este cuatro funesto y fulminante”.

El comunicador también dio detalles sobre las horas previas al fallecimiento, aunque se trata de una versión que aún debe ser esclarecida. De acuerdo con su relato, Melissa habría estado en un apartamento de alquiler temporal en Santo Domingo, compartiendo con una mujer venezolana a quien, según dijo, no consideraba amiga, y un empresario de aproximadamente 60 años que sí conocía.

García describió que el encuentro se habría prolongado durante la madrugada, en medio de bebidas y diversión. Según la versión que presentó en el espacio de radio, cerca del amanecer la joven comenzó a sentirse mal, sufrió mareos, convulsiones y desmayos.

El locutor afirmó que las dos personas que estaban con ella la habrían trasladado a un centro médico, donde presuntamente llegó sin signos vitales. También sostuvo que ambos la dejaron en el área de emergencias. Estos detalles no han sido confirmados públicamente por las autoridades.

En el mismo programa, Ramón Tolentino mencionó los nombres de quienes serían los acompañantes de la influencer: Mariana Pascual y Eliezer Salvador Matos.

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No obstante, esas identidades tampoco han sido verificadas oficialmente y no se ha establecido públicamente si tienen alguna responsabilidad en lo ocurrido.

La investigación deberá determinar qué ocurrió aquella noche y aclarar las circunstancias de una muerte que ha causado conmoción entre sus seguidores y allegados. Las versiones difundidas siguen siendo preliminares y no brindan conclusiones oficiales de la investigación.