Dejando de lado las polémicas relacionadas con su vida sentimental, Christian Nodal estaría atravesando un nuevo conflicto familiar que, en esta ocasión, involucra directamente a su padre, Jesús Jaime González Terrazas.

Según han dado a conocer diferentes medios internacionales, entre ellos Univisión y la revista Chic Magazine, las diferencias entre ambos habrían trascendido el entorno familiar y tomado un rumbo legal, lo que podría traer importantes repercusiones para el cantante y su familia.

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La situación se centra en los derechos comerciales del nombre artístico del cantante de música regional mexicana, quien “busca impedir que su padre registre su identidad profesional como marca para fotografías, productos impresos y papelería”, explicaron los presentadores del programa Despierta América.

Para ello, Christian Nodal, a través del abogado Ian Sergio Ibarra Hernández, presentó un documento legal ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el pasado 9 de noviembre.

La disputa familiar escaló al ámbito legal luego de que el padre del cantante solicitara, el pasado 30 de septiembre de 2026, el registro de la marca Christian Nodal ante el mismo organismo. La petición busca incluir el nombre del artista en la clase 16, una categoría que comprende productos impresos, fotografías, artículos de papelería y publicaciones.

Esta solicitud se suma a otros registros que el padre del cantante ya tiene relacionados con actividades de entretenimiento en la clase 41, que cubre conciertos, espectáculos y otros servicios relacionados cuyos registros están vigentes, de acuerdo con información presentada en los programas Ventaneando y De Primera Mano.

Adicionalmente, ambos compartirían dos registros vinculados con bebidas, restaurantes y bares. Por esta razón, el objetivo de Christian Nodal sería dejar atrás las restricciones que limitan su libertad para tomar decisiones y ejercer el control sobre su propia identidad artística.

Por el momento, se conoce que los registros públicos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial revelan que el padre del intérprete retiene la titularidad exclusiva de las marcas vinculadas a su nombre profesional con vigencias que se extienden hasta el 2036.

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De acuerdo con los presentadores del espacio Despierta América, “la defensa de Nodal sostiene que su padre no tiene su autorización y que el registro podría hacer creer al público que el artista respalda esos productos”.

Este conflicto ¿ha despertado cuestionamientos sobre la relación entre ambos. De hecho, el conductor Lalo Carrillo el programa De Primera Mano, compartió su opinión sobre la polémica y lanzó una reflexión: “Porque a los hijos se les quiere por ser hijos, no por ser maquinitas de dinero, ¿no?”.