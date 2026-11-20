Los fanáticos de Anuel AA en Medellín tendrán que esperar un poco más para verlo en vivo. El concierto previsto para este domingo 22 de noviembre de 2026 en el DAVIarena fue aplazado y su realización quedó reprogramada para 2027.

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La información se conoció mediante un comunicado divulgado por Iguana Producciones, Breakfast Live y Tuboleta. El Colombiano confirmó con los organizadores que el cambio de fecha es oficial y que la decisión está relacionada con compromisos profesionales del cantante puertorriqueño.

En el documento, las empresas explicaron que “en atención a ajustes en la agenda de gira del artista que impiden mantener la fecha inicial, el concierto no podrá realizarse en la fecha prevista”.

Aunque el show no se llevará a cabo en noviembre, los organizadores aclararon que el espectáculo no está cancelado. Por el contrario, se espera que tenga lugar durante el próximo año, aunque todavía no se conoce el día ni el mes en que Anuel AA llegará a Medellín.

La nueva fecha será anunciada directamente por el artista mediante sus redes sociales y demás canales oficiales. Luego, la información también estará disponible en las plataformas de Iguana Producciones, Breakfast Live y Tuboleta.

Entre tanto, quienes compraron entradas podrán conservarlas para asistir al concierto cuando se confirme la reprogramación. No será necesario realizar cambios ni adelantar trámites adicionales.

“La entrada adquirida servirá para la nueva fecha, sin necesidad de realizar ningún trámite; solo debes conservar tu boleta”, señalaron los organizadores.

Sin embargo, quienes no estén interesados en esperar hasta 2027 tendrán la posibilidad de solicitar la devolución del dinero y para hacerlo deberán ingresar al portal de atención de Tuboleta.

El plazo para presentar estas solicitudes comenzó con la emisión del comunicado y se extenderá hasta el 18 de diciembre de 2026. De esta manera, cada comprador podrá decidir si mantiene su entrada para el próximo año o prefiere recuperar el valor pagado.

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Por ahora, el cambio únicamente corresponde a la presentación programada en Medellín. El espectáculo que Anuel AA tiene previsto ofrecer este sábado en el Vive Claro de Bogotá continúa confirmado, de acuerdo con la información que entregaron los organizadores.

Los seguidores paisas del intérprete tendrán que estar pendientes de sus canales oficiales para conocer cuándo podrán disfrutar finalmente de su presentación en el DAVIarena.