“Le queda imposible olvidarse de mí”: Anuel AA lanza polémica indirecta a Karol G y desata críticas en redes sociales

La historia sentimental entre Anuel AA y Karol G volvió a convertirse en tema de conversación en las redes sociales. Más de cinco años después de su separación, el intérprete puertorriqueño retomó públicamente un asunto relacionado con su expareja: el supuesto bloqueo que la cantante paisa mantiene sobre sus cuentas personales.

Alina Lozano arremetió contra Jim Velásquez tras su separación y confesó lo mal que la pasó: “Tengo mucha rabia”

La controversia tomó fuerza después de que Anuel participara en diferentes entrevistas y espacios digitales en los que volvió a referirse a la artista colombiana. Sus comentarios no pasaron inadvertidos y terminaron generando críticas entre algunos internautas.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió durante una entrevista con Billboard Latinoamérica, conducida por Leila Cobo. Allí, la periodista le preguntó al cantante si Karol G había atendido su anterior petición de desbloquearlo de las redes sociales. Entre risas, Anuel reconoció que todavía no había recibido una respuesta.

La conversación tomó un giro particular cuando Anuel aprovechó la presencia de la entrevistadora para pedirle que, si tenía la oportunidad de encontrarse con la colombiana, le transmitiera su mensaje.

Pero la entrevista con Billboard no fue el único espacio en el que Anuel habló de su expareja. Durante una transmisión en vivo de TikTok con el medio Trapy, el presentador volvió a preguntarle por la situación y quiso saber si la intérprete de ‘Provenza’ finalmente lo había desbloqueado.

Tuvieron una relación por más de dos años. Foto: Instagram: @karolg

La respuesta del cantante fue contundente, aunque nuevamente estuvo acompañada de un tono de broma: aseguró que todavía seguía bloqueado y que se encontraba triste por esa situación.

“No me desbloquea, si no me bloquea, se queda enamorada de mí, le salgo en todos lados y le queda imposible olvidarse de mí”.

La frase rápidamente circuló entre los seguidores de ambos artistas y provocó nuevas interpretaciones sobre la relación que mantuvieron.

En redes sociales, varios usuarios cuestionaron su insistencia en hablar de Karol G y consideraron innecesario que continúe haciendo referencias públicas a una relación que terminó hace varios años.

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue: “Qué fastidio un ex como ese man”.

No obstante, también hubo personas que salieron en defensa del intérprete de ‘Más rica que ayer’, argumentando que sus declaraciones hacen parte de su particular sentido del humor y que no deberían interpretarse como una situación sentimental vigente.

Juan Camilo Merlano le dice adiós a Noticias Caracol en EE. UU. y mostró a su sucesora al aire: “En mejores manos no puede quedar”

La historia entre Anuel AA y Karol G comenzó en 2018, cuando coincidieron musicalmente en la canción ‘Culpables’. Lo que inicialmente fue una colaboración terminó convirtiéndose en una relación sentimental que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

Sin embargo, después de aproximadamente tres años juntos, confirmaron su separación en abril de 2021.

Por ahora, Karol G no ha respondido públicamente a las recientes declaraciones del puertorriqueño ni ha confirmado si efectivamente mantiene bloqueado a su expareja en las redes sociales.