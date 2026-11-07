La disputa de la fecha 18 de la Liga BetPlay Dimayor apretó la tabla de posiciones en la recta final del campeonato colombiano este sábado 7 de noviembre. Atlético Nacional ratificó su liderazgo en la cima de la clasificación general tras superar un exigente duelo en Medellín, asegurando de manera matemática el puesto como cabeza de grupo y el beneficio del punto invisible de cara a los cuadrangulares semifinales.

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En la lucha directa por ingresar a la fiesta de fin de año, el Once Caldas dio un golpe estratégico en la tabla al llegar a 27 unidades para ubicarse en la octava casilla, igualando en puntos a Millonarios.

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Por su parte, la derrota relegó a Águilas Doradas a la novena posición con 25 unidades, obligándolo a ganar y hacer cuentas en la última jornada para mantener vivas sus opciones de clasificación.

Tabla de posiciones

Once Caldas vs. Águilas Doradas (1-0)

En el encuentro encargado de abrir la programación del sábado, el Once Caldas se impuso 1-0 en Manizales tras dominar el juego de principio a fin frente a un rival directo.

A pesar de que el atacante Felipe Gómez desperdició un cobro desde el punto penal en el primer tiempo, el Blanco Blanco insistió hasta encontrar la recompensa en el tiempo de adición.

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Un disparo de tiro libre ejecutado por el goleador Dayro Moreno se desvió en la barrera rival, descolocando al portero Jorge Soto para sellar la victoria agónica. Con esta suma de tres puntos, Once Caldas trepó a la octava casilla con 27 unidades, mientras que Águilas Doradas se estancó en el noveno lugar con 25 puntos.

Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira (4-3)

En el estadio Atanasio Girardot se vivió un electrizante compromiso de siete goles donde Atlético Nacional sacó a relucir su jerarquía para vencer 4-3 al Deportivo Pereira.

La visita dio la sorpresa inicial al minuto 10 con un cabezazo de Fabio Delgado; sin embargo, un doblete de Alfredo Morelos le devolvió la ventaja parcial al conjunto antioqueño antes del descanso.

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En la segunda mitad, Marco Pérez igualó de penal al 63′ tras una mano de William Tesillo, y Jorge Bermúdez puso en ventaja al Matecaña al minuto 87. Cuando la victoria pereirana parecía sentenciada, Nacional reaccionó en el tramo final y concretó la remontada con anotaciones consecutivas de Tesillo y Yimmy Gómez para certificar el triunfo definitivo.