Tabla de posiciones en Liga BetPlay tras partidos del Medellín e Inter Bogotá: hay más eliminados

Este viernes, 6 de noviembre, arrancó oficialmente la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-ll. Dos partidos se jugaron, y ambos tuvieron implicación directa en la tabla de posiciones de la competencia.
Así fueron los marcadores de este viernes:
- Boyacá Chicó 2 - 1 Internacional de Bogotá
Un descendido Boyacá Chicó jugaba por el honor, pero acabó obteniendo más que eso. Además del triunfo en casa, con doblete de Juan Carlos Mena, eliminó oficialmente a Internacional de Bogotá, que descontó gracias a Cristian Blanco.
Final en Tunja. https://t.co/OUvsGavY4f— Internacional de Bogotá (@InterBogOficial) November 7, 2026
Así las cosas, Inter se queda sin opciones de clasificar a cuadrangulares.
- Fortaleza 0 - 3 Independiente Medellín
Gracias a los goles de Yony González (16′) y Esneyder Mena (88′), además de un tanto en contra de David Ramírez Piscioti (56′), Independiente Medellín siguió en racha y ganó por 3-0 en el estadio Metropolitano de Techo de Bogotá.
[Marcador final #Pool 🔴🔵] Victoria contundente 0x3 del #Poderoso en Bogotá 😍 ⚽ Y. González (16'), D. Ramírez (Autogol), E. Mena (88') #VamosMedellín https://t.co/oSzNew5oYS— DIM (@DIM_Oficial) November 7, 2026
Con esto, el poderoso de la montaña se acerca a la clasificación a cuadrangulares.
Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Inter Bogotá, oficialmente eliminado
Atlético Nacional (36 puntos), América de Cali (35 puntos) y Deportivo Cali (33 puntos) conforman el top tres de la tabla de posiciones en la Liga BetPlay. Los mencionados ostentan 17 partidos jugados.
Atlético Bucaramanga (29 puntos), Independiente Medellín (29 puntos), Independiente Santa Fe (28 puntos), Millonarios (27 puntos) y Águilas Doradas (25 puntos) completan el grupo parcial de los ocho. Todos con 17 partidos, menos DIM, que completó 18 con el triunfo de este viernes.
Once Caldas, Cúcuta Deportivo, Deportes Tolima, y Llaneros aún tienen posibilidades matemáticas de entrar, pero dependen de los demás resultados.
Deportivo Pasto, Jaguares de Córdoba y Fortaleza son los tres coleros de la tabla de posiciones.
Lista de equipos ya clasificados a cuadrangulares
- Atlético Nacional (36 puntos)
- América de Cali (35 puntos)
- Deportivo Cali (33 puntos)
Lista de equipos que están muy cerca de la clasificación en los ocho
Dependiendo de los resultados de otros partidos, en la fecha 18, varios de estos equipos podrían quedar oficialmente clasificados:
- Atlético Bucaramanga (29 puntos)
- Independiente Medellín (29 puntos)
- Independiente Santa Fe (28 puntos)
- Millonarios (27 puntos)
- Águilas Doradas (25 puntos)
Lista de equipos que aún están vivos matemáticamente, pero fuera de los ocho
- Once Caldas (24 puntos)
- Cúcuta Deportivo (24 puntos)
- Deportes Tolima (23 puntos)
- Llaneros FC (20 puntos)
Deben sumar los seis puntos que les quedan, pero dependen de otros resultados para soñar con los cuadrangulares
Lista de equipos oficialmente eliminados de la Liga BetPlay
- Internacional de Bogotá (20 puntos)
- Alianza Valledupar (18 puntos)
- Deportivo Pereira (17 puntos)
- Junior de Barranquilla (16 puntos)
- Boyacá Chicó (16 puntos)
- Deportivo Pasto (15 puntos)
- Jaguares de Córdoba (13 puntos)
- Fortaleza (12 puntos)
Ninguno tiene chances matemáticas de entrar a cuadrangulares.