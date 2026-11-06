Tabla de posiciones en Liga BetPlay tras partidos del Medellín e Inter Bogotá: hay más eliminados

Este viernes, 6 de noviembre, arrancó oficialmente la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-ll. Dos partidos se jugaron, y ambos tuvieron implicación directa en la tabla de posiciones de la competencia.

Santa Fe jugará contra un equipo Sub 20: Radical decisión del Deportivo Pasto por protesta de sus jugadores

Lista de equipos clasificados y eliminados en la Liga BetPlay, de cara a la fecha 18: aún hay cupos

Así fueron los marcadores de este viernes:

Boyacá Chicó 2 - 1 Internacional de Bogotá

Un descendido Boyacá Chicó jugaba por el honor, pero acabó obteniendo más que eso. Además del triunfo en casa, con doblete de Juan Carlos Mena, eliminó oficialmente a Internacional de Bogotá, que descontó gracias a Cristian Blanco.

Final en Tunja. https://t.co/OUvsGavY4f — Internacional de Bogotá (@InterBogOficial) November 7, 2026

Así las cosas, Inter se queda sin opciones de clasificar a cuadrangulares.

Fortaleza 0 - 3 Independiente Medellín

Gracias a los goles de Yony González (16′) y Esneyder Mena (88′), además de un tanto en contra de David Ramírez Piscioti (56′), Independiente Medellín siguió en racha y ganó por 3-0 en el estadio Metropolitano de Techo de Bogotá.

[Marcador final #Pool 🔴🔵] Victoria contundente 0x3 del #Poderoso en Bogotá 😍 ⚽ Y. González (16'), D. Ramírez (Autogol), E. Mena (88') #VamosMedellín https://t.co/oSzNew5oYS — DIM (@DIM_Oficial) November 7, 2026

Con esto, el poderoso de la montaña se acerca a la clasificación a cuadrangulares.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Inter Bogotá, oficialmente eliminado

Atlético Nacional (36 puntos), América de Cali (35 puntos) y Deportivo Cali (33 puntos) conforman el top tres de la tabla de posiciones en la Liga BetPlay. Los mencionados ostentan 17 partidos jugados.

Atlético Bucaramanga (29 puntos), Independiente Medellín (29 puntos), Independiente Santa Fe (28 puntos), Millonarios (27 puntos) y Águilas Doradas (25 puntos) completan el grupo parcial de los ocho. Todos con 17 partidos, menos DIM, que completó 18 con el triunfo de este viernes.

Once Caldas, Cúcuta Deportivo, Deportes Tolima, y Llaneros aún tienen posibilidades matemáticas de entrar, pero dependen de los demás resultados.

Deportivo Pasto, Jaguares de Córdoba y Fortaleza son los tres coleros de la tabla de posiciones.

Lista de equipos ya clasificados a cuadrangulares

Atlético Nacional (36 puntos)

América de Cali (35 puntos)

Deportivo Cali (33 puntos)

América de Cali ya está clasificado a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay. Foto: Colprensa

Lista de equipos que están muy cerca de la clasificación en los ocho

Dependiendo de los resultados de otros partidos, en la fecha 18, varios de estos equipos podrían quedar oficialmente clasificados:

Atlético Bucaramanga (29 puntos)

Independiente Medellín (29 puntos)

Independiente Santa Fe (28 puntos)

Millonarios (27 puntos)

Águilas Doradas (25 puntos)

Independiente Medellín, con Amaranto como técnico, está a casi nada de lograr la clasificación a cuadrangulares. Foto: @DIM_Oficial

Lista de equipos que aún están vivos matemáticamente, pero fuera de los ocho

Once Caldas (24 puntos)

Cúcuta Deportivo (24 puntos)

Deportes Tolima (23 puntos)

Llaneros FC (20 puntos)

A Deportes Tolima se le complica su clasificación en la Liga BetPlay 2026-ll. Foto: Jorge A Cuellar-Colprensa

Deben sumar los seis puntos que les quedan, pero dependen de otros resultados para soñar con los cuadrangulares

Lista de equipos oficialmente eliminados de la Liga BetPlay

Internacional de Bogotá (20 puntos)

Alianza Valledupar (18 puntos)

Deportivo Pereira (17 puntos)

Junior de Barranquilla (16 puntos)

(16 puntos) Boyacá Chicó (16 puntos)

Deportivo Pasto (15 puntos)

Jaguares de Córdoba (13 puntos)

Fortaleza (12 puntos)

Parte del plantel de Junior de Barranquilla que quedó prematuramente eliminado en el todos contra todos de la Liga BetPlay. Foto: Captura a @JuniorClubSA

Ninguno tiene chances matemáticas de entrar a cuadrangulares.