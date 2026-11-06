Tradicional equipo del FPC no jugaría en la fecha 18: revelan protesta de jugadores que exigen su salario

Más inconvenientes en la Liga Betplay. Ante los problemas logísticos durante el semestre por estadios, conciertos y demás, se suma un serio lío que no está pasando desapercibido y toma más fuerza: las deudas que varios de los clubes tienen con sus futbolistas.

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En las últimas horas se conoció el lío en el Deportivo Pasto. El periodista Felipe Sierra reveló que los jugadores planean entrar en paro por los incumplimientos del equipo en lo que tiene que ver con los salarios, pues suman cuatro quincenas y 5 días sin recibir el pago de su mesada. Son algo más de dos meses los que se adeudan.

Esta novedad cae en pleno remate del ‘Todos contra Todos’, cuando se van definiendo los clasificados a cuadrangulares semifinales. Ya sin chances de clasificar, Deportivo Pasto se viste de juez en estas fechas finales y el partido de la fecha 18 resulta fundamental para Santa Fe.

Pues bien, ante la situación, los jugadores del Deportivo Pasto planean no presentarse al partido contra Santa Fe en El Campín de Bogotá, hasta que no se les pague lo que se les debe. El juego es por la fecha 18 y el ‘León’ podría definir su clasificación anticipada a cuadrangulares.

Santa Fe sorprendió al Pasto de visitante y le ganó por 2-1. Foto: Sebastián Castro/Colprensa

La Liga Betplay tendrá toda la fecha 18 durante el fin de semana y no se tienen partidos aplazados y después de varios meses se pudo colocar al día, otro aplazamiento más volvería a mover las fechas ante un cronograma bastante ajustado para poder conocer el campeón antes de Navidad.

América y Pereira van por lo mismo

En este remate de temporada, no es solamente el Deportivo Pasto que tiene problemas con los pagos, pues también se conoció que el América de Cali adeuda a sus jugadores temas salariales a pocas horas de que se realice el clásico vallecaucano.

Por si fuera poco, Deportivo Pereira también está por la misma situación y acá el panorama es mucho más complicado, pues al Ministerio del Deporte le ha tocado intervenir forzando a que se cumplan las obligaciones, o de lo contrario el reconocimiento deportivo podría perderse.

“Asimismo, denunciamos la inacción del Ministerio del Deporte, el Ministerio del Trabajo y la Superintendencia de Sociedades. La ausencia de inspección sobre las condiciones laborales, así como la falta de control presupuestal y fiscalización por parte de las autoridades competentes, permite que clubes inmersos en causales de liquidación, como el América de Cali, continúen operando con total impunidad”, dijo ACOLFUTPRO en un comunicado de prensa.