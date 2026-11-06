Jorge Carrascal “no quiere volver” a la Selección Colombia: periodista contó la supuesta razón

Jorge Carrascal fue una de las grandes ausencias en la convocatoria de la Selección Colombia para su doblete de amistosos contra Chile. El atacante cartagenero viene teniendo buenas presentaciones con Flamengo y parecía de los fijos para volver en noviembre; sin embargo, Néstor Lorenzo no lo citó.

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Según los reportes desde Brasil, Carrascal está en plenitud de condiciones físicas y, de hecho, fue titular el pasado miércoles contra Gremio. En dicho compromiso dio una asistencia de lujo que levantó aplausos en la prensa partidaria del club rojinegro.

El cartagenero venía siendo habitual en el proceso de Lorenzo hasta la Copa del Mundo, donde no vio minutos oficiales. Carrascal fue suplente en los tres juegos de fase de grupos, en los deiciseisavos de final y también en la eliminación frente a Suiza.

En la convocatoria de septiembre volvió a quedar por fuera, aunque en ese momento fueron varios mundialistas los que brillaron por su ausencia. La sorpresa saltó en esta lista de noviembre, pues su nivel con Flamengo daba argumentos para volverlo a llamar.

No obstante, Lorenzo se decidió por otras cartas y, al no conceder declaraciones oficiales, sembró una duda sobre las razones por las que Jorge Carrascal está borrado.

Aseguran que “no quiere volver”

Sobre ese caso puntual, el periodista Felipe Sierra informa que es un decisión personal tomada por Jorge Carrascal tras desacuerdos con el técnico Néstor Lorenzo. “Yo se los había contado hace rato y es que hay un jugador que no quiere volver a la Selección Colombia hasta que Lorenzo se vaya”, dijo en su canal de Kick.

“Néstor Lorenzo también está molesto con Carrascal y con otro jugador por confirmar. Hay dos jugadores de la Selección Colombia que, después del partido con Ghana, estaban en una charla, uno de ellos era Carrascal, y en medio de esa charla rajaban de Néstor Lorenzo”, agregó.

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Sierra concluye que “está muy complejo” el regreso de Jorge Carrascal a la Selección Colombia en este proceso hacia el Mundial 2030. “Hoy tienen opiniones divididas”, señaló.

“Un jugador que siempre ha defendido a Néstor Lorenzo es Jorge Carrascal y se sintió traicionado por no haber jugando ni un solo minuto en el Mundial. En esa discusión de por qué no jugó, terminó la relación y está rota”, apuntó.

Jorge Carrascal disputando un partido contra Chile en Santiago. Foto: AFP

Además de Carrascal, en la convocatoria de la Selección Colombia también faltó Jhon Jáder Durán. El delantero antioqueño viene siendo titular en la Europa League con el Benfica, pero en su momento también hubo versiones que apuntaban a malentendidos con el seleccionador argentino.

Las otras ausencias importantes de la Tricolor son Richard Ríos y Luis Díaz, ambos lesionados, además de Álvaro Montero, que se quedó en Boca para jugar la semifinal de la Copa Argentina.