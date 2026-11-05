Le piden a Néstor Lorenzo regular el uso de un crack en Selección Colombia: “Ser más cuidadosos”

Está próxima a salir la lista de convocados en la Selección Colombia, para la doble jornada jornada amistosa contra Chile, y muy seguramente el técnico Néstor Lorenzo va a incluir entre los llamados a Jorge Carrascal.

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Basta con analizar el último partido de Jorge Carrascal con su equipo, Flamengo, ante Gremio, para dar casi como un hecho su convocatoria. Fue el pasado 4 de noviembre, con victoria por 4-1 a favor del Fla, y con un desempeño destacado del colombiano.

Ai, Carrascal!! Jogadaça do colombiano, que passou para Pedro fazer o segundo gol do Flamengo. https://t.co/VOzJsHDPTn — ge (@geglobo) November 5, 2026

Jorge Carrascal jugó los primeros 45 minutos de partido con Flamengo, dejó una mágica asistencia en el 2-0 parcial a favor de su equipo, y salió sustituido para el segundo tiempo. ¿Por qué? El propio técnico del Fla, Leonardo Jardim, lo explicó.

Desde Flamengo le piden a Lorenzo regular el uso por Carrascal

“Carrascal tenía sobrecarga en el aductor, Ayrton también. Los cambiamos a ambos en el descanso. Fue solo porque los jugadores tenían dolor muscular. No es una lesión, pero dijeron que sentían las piernas un poco pesadas. Podrían haber continuado, pero no quisimos arriesgarnos. Porque una lesión en este momento significaría un mes de baja”, dijo en rueda de prensa Jardim, y en declaraciones recogidas por As Colombia.

Es evidente que Flamengo tiene un plan de prevención de lesiones de cara a este cierre de año, y prestan especial atención sobre Jorge Carrascal. De hecho, se anticipan al llamado que seguramente tendrá con Selección Colombia, pidiendo un buen manejo.

“Con todo respeto a los jugadores internacionales, en Ecuador, Colombia, Uruguay, a todos los que van, hablamos con sus cuerpos técnicos. Es bueno que el jugador esté en buenas condiciones para representar a Flamengo y a la selección nacional. Es el final de la temporada, tenemos que ser aún más cuidadosos que en los anteriores parones”, añadió Leonardo Jardim.

Jorge Carrascal en medio del Flamengo vs. Gremio en el Brasileirao Foto: Getty Images

Se espera que en las próximas horas salga a la luz la convocatoria oficial de la Selección Colombia, para los partidos contra Chile. Las fechas de los duelos están de la siguiente forma: